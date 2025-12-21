Moisés González fue uno de los jugadores que más miradas generó en el mercado de pases 2026. Sin embargo, y de forma sorpresiva, el jugador firmó por Universidad de Concepción.

El fútbol chileno si bien está de vacaciones, las grúas no descansan y trabajan a toda máquina en el armando de los diversos planteles que animarán la próxima temporada. De esta manera, ya se han producido importantes movimientos en el periodo de fichajes.

El caso Moisés González

Moisés González tuvo una muy buena temporada defendiendo a O’Higgins. De la mano de Francisco “Paqui” Meneghini alcanzó su consolidación como defensor en el Capo de Provincia y luego de terminar su contrato, no llegaron a un acuerdo para extender su vínculo en Rancagua.

Las actuaciones de González durante el 2025 habían generado interés en clubes como Universidad Católica. Incluso, también se mencionó a Colo Colo en la ecuación. Sin embargo, al parecer solo fueron rumores, porque el defensor decidió firmar en otro equipo.

De acuerdo a la información de César Luis Merlo, Moisés González será nuevo jugador de Universidad de Concepción. De esta manera, los penquistas se habrían adelantado a todos y se quedaron con una de las buenas figuras de la última Liga de Primera.

“El futbolista llega como agente libre desde O’Higgins y firmará en los próximos días contrato por 3 años”, indicó el argentino especialista en fichajes. A los 25 años, González jugará por primera vez en un club que no sea el Capo de Provincia.

Con lo anterior, Universidad Católica pierde a una alternativa para reforzar la defensa y Universidad de Concepción ratifica que no quiere estar de pasada en Primera División, fichando a uno de los jugadores más cotizados del mercado chileno.