Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Mercado de fichajes: Moisés González no va a U. Católica y firma en U. de Concepción

El ahora ex central de O'Higgins tendrá una nueva aventura en el fútbol chileno a los 25 años.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Moisés González jugó 30 partidos en el 2025 con O'Higgins.
© DIEGO MARTIN/PHOTOSPORTMoisés González jugó 30 partidos en el 2025 con O'Higgins.

Moisés González fue uno de los jugadores que más miradas generó en el mercado de pases 2026. Sin embargo, y de forma sorpresiva, el jugador firmó por Universidad de Concepción.

El fútbol chileno si bien está de vacaciones, las grúas no descansan y trabajan a toda máquina en el armando de los diversos planteles que animarán la próxima temporada. De esta manera, ya se han producido importantes movimientos en el periodo de fichajes.

El caso Moisés González

Moisés González tuvo una muy buena temporada defendiendo a O’Higgins. De la mano de Francisco “Paqui” Meneghini alcanzó su consolidación como defensor en el Capo de Provincia y luego de terminar su contrato, no llegaron a un acuerdo para extender su vínculo en Rancagua.

Universidad de Concepción busca un fichaje de lujo para armar una dupla letal con Cecilio Waterman

ver también

Universidad de Concepción busca un fichaje de lujo para armar una dupla letal con Cecilio Waterman

Las actuaciones de González durante el 2025 habían generado interés en clubes como Universidad Católica. Incluso, también se mencionó a Colo Colo en la ecuación. Sin embargo, al parecer solo fueron rumores, porque el defensor decidió firmar en otro equipo.

De acuerdo a la información de César Luis Merlo, Moisés González será nuevo jugador de Universidad de Concepción. De esta manera, los penquistas se habrían adelantado a todos y se quedaron con una de las buenas figuras de la última Liga de Primera.

“El futbolista llega como agente libre desde O’Higgins y firmará en los próximos días contrato por 3 años”, indicó el argentino especialista en fichajes. A los 25 años, González jugará por primera vez en un club que no sea el Capo de Provincia.

Publicidad
Tweet placeholder

Con lo anterior, Universidad Católica pierde a una alternativa para reforzar la defensa y Universidad de Concepción ratifica que no quiere estar de pasada en Primera División, fichando a uno de los jugadores más cotizados del mercado chileno.

Lee también
¿Seguir en U. de Concepción o retirarse? La decisión que tomó Rocky González
Chile

¿Seguir en U. de Concepción o retirarse? La decisión que tomó Rocky González

U de Conce busca un compañero de lujo para Cecilio Waterman
Mercado de fichajes 2026

U de Conce busca un compañero de lujo para Cecilio Waterman

Movidas: El millonario bonus que recibe la U de Conce por fichaje de Waterman
Mercado de fichajes 2026

Movidas: El millonario bonus que recibe la U de Conce por fichaje de Waterman

"Estoy a disposición": Córdova y futuro en la selección chilena
Selección Chilena

"Estoy a disposición": Córdova y futuro en la selección chilena

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo