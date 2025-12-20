Universidad de Concepción se coronó campeón de la Liga de Ascenso, por lo que se ganó el derecho para participar de la Liga de Primera y se arma con todo para la temporada 2026.

El cuadro penquista dio uno de los golpes al mercado de fichajes, porque aseguró el concurso del delantero Cecilio Waterman, una de las grandes figuras del campeón Coquimbo Unido.

La U de Conce ya cuenta con los goles del panameño, quien desechó ofertas para regresar a la tienda del Bío Bío, y busca llevarle un compañero de lujo al atacante que jugará el Mundial de 2026.

Leonardo Valencia aparece como opción en Universidad de Concepción

Universidad de Concepción ya tiene listo a Cecilio Waterman, pero en el Campanil no quedaron conformes y van por un compañero de lujo para el atacante.

Uno de los jugadores más cotizados en el mercado chileno es Leonardo Valencia, cuyo nombre empieza a sonar fuerte en el cuadro penquista, tras su salida de Audax Italiano.

El ahora ex volante ofensivo de los itálicos busca un nuevo club y aparte es estar en la órbita del elenco estudiantil, ha sonado en Palestino, Universidad Católica y hasta en Deportes Concepción.

Universidad de Concepción busca a Leo Valencia, mientras ya cerró acuerdos con Cecilio Waterman, Jorge Espejo y Patricio Romero para 2026.

