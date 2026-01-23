Audax Italiano tuvo que afrontar una especie de reingeniería a su plantel, que ya no cuenta con Eduardo Vargas ni Leonardo Valencia, quienes ficharon en Universidad de Chile y Deportes Concepción, respectivamente. Dos baluartes menos para el DT argentino Gustavo Lema.

Mientras terminan la búsqueda de refuerzos, Lema destacó mucho a Turboman y al nuevo volante ofensivo del León de Collao. “Eduardo es un destacado en jerarquía. Yo lo había tenido en Atlético Mineiro, tenía un afecto especial. Y aparte de las prestaciones que da un jugador de esa jerarquía”, repasó el trasandino en Los Tenores de ADN.

“Ese equipo estaba guiado de la mano de otro gran jugador como Leo, era un trabajo de equipo. Obvio que hay piezas claves y muy importantes, que además tienen un rol de acompañamiento a los más jóvenes. Ahí lo engancho con la lesión de Nico Orellana, es una pérdida muy grande”, agregó Lema.

Vargas y Valencia salieron. Vadulli estuvo a punto de emigrar a Católica. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Se refiere a la seria lesión del zurdo formado en las inferiores de Colo Colo, quien tiene voz importante en el camarín. “Un jugador con todos esos atributos de liderazgo dentro del campo. Es un ejemplo de profesional. Cuestiones que pasan, una lesión”, aseguró Lema.

Nicolás Orellana pasó por el quirófano por una lesión de la rodilla. (Felipe Zanca/Photosport).

“En este momento le están dando el alta, lo esperaremos en los tiempos prudentes. Salió todo bien en la operación, pero se va a perder el campeonato”, lamentó Gustavo Lema sobre Orellana, quien también militó en Universidad de Concepción y Everton de Viña del Mar.

Gustavo Lema espera sumar un par de jugadores más. (Felipe Zanca/Photosport).

DT de Audax Italiano elige a los herederos de Valencia y Vargas

En el Audax Italiano pasaron página hacia adelante con los vacíos de Valencia y Eduardo Vargas. Gustavo Lema sabía perfectamente que quedarse pegado en eso podría ser negativo. “Sumamos experiencia con Marcelo Ortiz y Diego Coelho, que ya es conocido con sus campañas en la liga chilena”, contó el DT.

“Sigue habiendo estandartes del equipo como Marco Collao y otros. Vadulli y jugadores que se han destacado. Pero el club siempre tiene que mirar de reojo que no se vengan a llevar los jugadores. El caso de Esteban Matus, Tomi Ahumada, jugadores con una terrible campaña”, marcó Gustavo Lema, siempre en la radio ADN.

Marco Collao es uno de los capitanes de Audax Italiano. (Felipe Zanca/Photosport).

Y prosiguió con el temor de perder más futbolistas en esta ventana de traspasos. “Estás hasta último momento con la mirada egoísta de que no se los lleven. Pero ante una posible salida uno los acompaña y uno se pone contento porque es parte del crecimiento”, sentenció el trasandino de 57 años.

Por lo pronto, Audax Italiano tiene que afinar detalles para el comienzo de la Liga de Primera, que será ante Universidad de Chile. Aquel partido está fijado para el 30 de enero a contar de las 20 horas en el Estadio Nacional.

Así va la tabla de la Liga de Primera 2026

Audax Italiano tendrá un complicado estreno en la Liga de Primera 2026, que comenzará el último fin de semana de enero.

