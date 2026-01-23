En las últimas horas apareció la opción de que el lateral izquierdo de Audax Italiano, Esteban Matus, pueda llegar a Colo Colo. Un asunto que abordó el el DT del cuadro itálico, Gustavo Lema.

En charla con Radio ADN señaló que, según su punto de vista, no sería bueno que este año el jugador parta del elenco floridano y espere unos meses más para emigrar.

“Hay cosas que no se pueden hablar, uno trata de no mostrar todas las cartas, pero ahora será lo contario”, señaló a modo de introducción antes de mostrarse sincero.

Lema observa un jugador con proyección, por lo que indicó que “hablé con él, fue de los mejores laterales del torneo, pero puede crecer mucho más. No le veo techo”.

El DT Gustavo Lema señala que Esteban Matus seguirá en Audax

Lema señala que a Matus se le abrirán puertas

El técnico agregó que “me da la impresión que con la continuidad que puede tener en Audax, importancia, protagonismo, será más completo y con más posibilidades de salir el torneo que viene”.

“Lo veo crecer día a día, se le abrirán muchas más puertas”, agrega, señalando que tiene claro que estuvo a un paso de partir a Universidad de Chile.

“Ha tenido ofertas, en el seno familiar y con la gente que lo maneja han evaluado buenas ofertas, pero seguir con nosotros, y créanme que lo digo objetivamente, es una buena opción. Ya tendrá oportunidades, está ávido de seguir aprendiendo”, manifestó Lema.