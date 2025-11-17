Audax Italiano se ha desinflado en la segunda rueda. Apenas ha conseguido 11 unidades, luego de haber terminado en la cima del torneo tras las primeras 15 fechas.

Eso llevó a que los itálicos destituyeran a Juan José Ribera como entrenador y en su puesto asumiera Gustavo Lema, a quien oficializaron durante la mañana de este lunes.

“Damos la bienvenida a la famiglia itálica a Gustavo Lema, Director Técnico argentino que comandará al plantel profesional hasta fines de Temporada 2026”, señala el comunicado.

Gustavo Lema, nuevo técnico de Audax

La trayectoria de Gustavo Lema

En Audax indican que “l estratega de 57 años viene de dirigir al Pumas UNAM de la Liga MX, equipo en el que logró clasificar a Play Off durante tres torneos consecutivos y de obtener el cuarto lugar en la fase regular del Apertura 2024″.

“Además, Lema posee una amplia experiencia codirigiendo en equipos de la Liga Española, Brasileña y Argentina“, sostienen por su trabajo como ayudante técnico en Independiente, Celta y Atlético Mineiro, entre otros.

“Gustavo arriba a nuestro Club acompañado de su equipo de trabajo compuesto por José María Bazán como auxiliar principal, Matías Lema como segundo auxiliar y Hernán Guillermo Petti como preparador físico principal”, añaden en Audax.

“Nuestro nuevo Cuerpo Técnico asume desde esta misma mañana los entrenamientos del plantel profesional en Ciudad de Campeones”, finalizan por lo que se abocarán a dirigir ante Everton, este viernes, en La Florida.

Lugo cerrará el torneo enfrentando a Ñublense como local y visitando a Colo Colo. Justamente ante los albos pelean el último puesto por entrar a Copa Sudamericana, pues los itálicos van séptimos con 43 unidades y dos más atrás está el Cacique.

