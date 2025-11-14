Tras una nueva aventura por la banca de Audax Italiano, se repite el ciclo y se anunció la salida de Juan José Ribera como DT. El equipo itálico sigue en zona de clasificación a Copa Sudaméricana, pero viene a los tumbos en la Liga de Primera.

“Audax Italiano informa que, tras los negativos resultados obtenidos en las últimas fechas, se ha llegado a la determinación de que Juan José Ribera y su cuerpo técnico no continúen al mando del plantel profesional”, informó el club.

Y ya con su reemplazante listo para el final de torneo, el DT que volvió a salvar a los itálicos de la zona roja el año pasado se quedó sin equipo. Fue ahí que trascendió una nueva arista de su caso, sobre la verdadera razón de su adiós.

¿Por qué salió Ribera de Audax?

Fue el periodista Rodrigo Arellano quien tiró la bombita sobre la verdadera razón que acusa en el despido de Juan José Ribera de Audax Italiano. Si bien los últimos resultados pesaron, el comunicador reveló que fue otro el motivo principal.

El Coto Ribera se fue a tres fechas del final /Photosport

“Las cosas como son. Juan José Ribera dejó de ser DT de Audax Italiano a 3 fechas del final. El DT tenía cláusula de renovación automática si clasificaba a copas internacionales. Para evitar conflictos, la dirigencia que tiene otros planes para 2026, llegó a un acuerdo con el DT”, reveló el comunicador.

Con ese panorama que afirma el periodista, Audax Italiano encaminará el año 2026 con Walter Lemma al mando, según información de RedGol. El argentino viene de dirigir U. La Calera.

Audax está septimo en la tabla de la Liga de Primera, con 43 puntos y dos sobre Colo Colo. Por ahora, los itálicos agarran el último cupo para jugar Copa Sudamericana en 2026, a falta de tres fechas.