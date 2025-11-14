“No, yo termino mi mandato el 2026 y no voy a ir a la repostulación”. Con esa afirmación, Pablo Milad avisó que no irá a las papeletas una vez termine su ciclo en la ANFP. Por eso, ya rondan nombres para asumir su lugar.

Y fue el periodista Fernando “Agustín” Tapia, quien en Radio Pauta tiró la primicia de los candidatos al sillón en Quilín. Siempre bien informado, el comunicador dio detalles de las movidas para tomar el cargo de Milad.

“Quiere repetirse el plato en postularse Lorenzo Antillo, el ex presidente de Audax Italiano que en su momento representó, valga la redundancia, el poder de los representantes de futbolistas en el Consejo de Presidentes”, partió contando en Pauta de Juego.

El sorpresivo candiato para suceder a Milad en la ANFP

Fue ahí que Fernando “Agustín” Tapia (FAT) tiró la primicia de otro polémica nombre que busca el sillón de Quilín y que tiene pasado como goleador de U de Chile, UC y Huachipato, entre otros: Sergio Gioino.

“También ese grupito está operando en la ANFP, el verdadero controlador de la U de Chile, le encanta, Sergio Gioino. Ha surgido su nombre, él dijo que ya no ejercía (como representante de jugadores, después dueño de Ñublense)”, avisó.

Finalmente, el comunicador hizo que Coke Hevia y Nicolás Peric pusieran el grito en el cielo al lanzar el tercer y último nombre rumbo a la presidencia de la ANFP para el 2026.

“Hay otro más que lo está estudiando y surgió su nombre en Quilín. Se trata de Felipe Muñoz”, cerró el periodista, poniéndole la lápida a todos los nombres que podrían suceder a Milad.

