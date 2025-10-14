A veces, la polémica y el buen rendimiento no son carreteras paralelas, sino que convergentes. Es lo que pasa en Universidad de Chile, donde, pese al especial momento en Copa Sudamericana, intentan despejar ciertos rumores.

El que ha empezado a sonar fuerte es la partida de Gustavo Álvarez, a fin de año, partiendo a la Selección de Perú. La noticia ha golpeado fuerte en los hinchas azules, que adoran lo dejado por el técnico del Romántico Viajero desde su llegada. El Mercurio lanzó una entrevista con fuente anónima, al interior de Azul Azul, que ratificó la situación.

Se han dado distintos culpables de la situación. Si Michael Clark, presidente de Azul Azul, disparó contra supuestos periodistas albos, otros han metido incluso a Fernando Felicevich al baile. Pocos habían apuntado directamente contra Gustavo Álvarez. Hasta ahora.

Indican que Gustavo Álvarez es el culpable principal de esta situación

Lo dejó pasar entre líneas en una conferencia de prensa, después del partido con Deportes La Serena, y había sido tibio a la hora de despejar los rumores. Sin embargo, Gustavo Álvarez consiguió, con ello, atizar más el fuego, que calmarlo.

Eso es lo que resaltó Fernando Agustín Tapia en Pauta de Juego. El periodista aseguró que el principal responsable de la situación es el DT de la U. “Es él mismo el que levanta la hora de rumores, cuando dice en conferencia de prensa que a fin de año va a ver lo que va a pasar con su futuro, cuando tiene contrato vigente hasta diciembre 2026“, empezó FAT.

“¿Qué quiere el señor Álvarez que haga la prensa si no es investigar sobre sus dichos? Además, y en esto puedo excusar a Álvarez porque no conoce el teje y maneje del periodismo, la nota que citan desde el interior de Azul Azul estaba firmada por un reportero, Cristóbal Valencia, al cual conozco y doy fe de su profesionalismo. Cita una fuente que no revela, lo que es un mecanismo legal y legítimo”, agregó el periodista de Pauta de Juego.

“Lo que enoja a Álvarez es que exista un dirigente que habla de forma anónima con El Mercurio y al cual ve todos los días“, cerró FAT.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Lanús por Copa Sudamericana?

El Bulla recibirá a Lanús en el Estadio Nacional. Será el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas. La vuelta, se jugará la semana siguiente, el jueves 30 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires.

