Dentro del gran momento que se vive en la Universidad de Chile, en la previa del duelo de semifinales por la Copa Sudamericana, hay ciertas cosas que vienen a amargar a los hinchas azules. Tienen que ver con el técnico, Gustavo Álvarez.

El DT del Romántico Viajero ha dejado claro que a fin de año partirá de la Universidad de Chile. De hecho, cuando defendió a Leandro Fernández, tras el partido de la U ante Deportes La Serena, dejó entrever que se largaba del club.

Y sus últimos dichos también van en esa línea. “Llegado el fin de año veremos cuál será el futuro. Mientras tanto, uno está centrado en el día a día y no es momento de tomar decisiones. Sí estimaré evaluarlas en esa fecha”, aseguró el técnico laico.

ver también ¿Con Lucas Assadi? Estos son los citados de la U de Chile ante Palestino

Desde Azul Azul se comienzan a despedir

Todo había quedado en una situación hipotética. Pero, este sábado El Mercurio mostró palabras de la interna de Azul Azul que demuestran que en la U ya se han resignado a la partida de Gustavo Álvarez.

Desde la mesa directiva de Azul Azul hablaron de la polémica en torno al DT. “Son las declaraciones de un técnico que ya decidió que se va a ir, lo está notificando. Y cuando un técnico quiere irse, es muy difícil convencerlo de lo contrario. Incluso, si me apuras, son las declaraciones de un técnico que ya sabe dónde se va a ir“, sentenció la fuente interna a El Mercurio.

“Cuando una selección viene a buscar a un técnico, es prácticamente imposible competirle. En lo económico y también en lo atractivo que es el trabajo de un seleccionador en términos de calidad de vida“, agregaron.

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que Gustavo Álvarez ya tuvo experiencia en Perú. Dirigió a Sport Boys y Atlético Grau y, en ambos, dijo haberse sentido muy a gusto, tal como expresó en la visita con la U a Lima, por Copa Sudamericana. “Uno recuerda los lugares por cómo lo trataron y acá me trataron muy bien“, sentenció en ese entonces.

Ya se despide Gustavo Álvarez | Photosport

¿Cuándo juega la Universidad de Chile?

Por la Liga de Primera 2025, Universidad de Chile enfrentará a Palestino este lunes, 13 de octubre, a las 16.00 horas.

Publicidad

Publicidad