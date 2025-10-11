Javier Altamirano fue titular ante Perú en el amistoso de Chile, pero en el tramo final del segundo tiempo dejó el terreno de juego. Esto generó preocupación en Universidad de Chile.

La Roja venció por 2-1 a los del Rímac con presencia de Fabián Hormazábal y el mencionado Altamirano, ambos del Romántico Viajero. Gustavo Álvarez siguió atento el partido para ver cómo terminaban sus futbolistas, pero el Otaku terminó dándole un susto.

Altamirano aclaró su salida

El partido iba bien para los jugadores de Universidad de Chile en La Roja. Sin embargo, en el minuto 83 Javier Altamirano salió reemplazado por Lautaro Millán debido a molestias físicas. Fue ahí donde se encendieron las alarmas en el CDA y Álvarez se preocupó.

El Romántico Viajero juega este lunes 13 de octubre a las 16:00 horas ante Palestino, por lo que necesitan que sus figuras que estuvieron con Chile se pongan rápidamente a disposición del Bulla. Por esto, lo de Altamirano asustó en La Cisterna.

Sin embargo, una vez terminado el encuentro fue el propio Otaku quien salió a explicar la situación, calmando las especulaciones. “Fue un golpe no más“, indicó en Radio Cooperativa, con lo cual descartó alguna lesión de gravedad.

De esta manera, Javier Altamirano no tendría problemas en estar presente en el partido de Universidad de Chile ante Palestino. Ahora, solo será decisión de Gustavo Álvarez si le da minutos ante el Tino-Tino o lo cuida pensando en Lanús por la Sudamericana, en un choque que será el jueves 23 de octubre.

Altamirano llegó a la U tras un año complicado en Estudiantes de La Plata, debido a problemas físicos y de salud. Claro que en el Bulla recuperó su mejor nivel y volvió a ser seleccionado. Los Azules ya compraron su pase, por lo que seguirá siendo el Otaku del León por el 2026.