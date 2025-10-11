Chile derrotó a Perú en un duelo amistoso en La Florida. Ahora, La Roja mira hacia el futuro, donde ya tiene confirmado un nuevo encuentro ante un rival de primer nivel.

Los dirigidos de forma interina por Sebastián Miranda vencieron por 2-1 a los del Rímac con anotaciones de Ben Brereton y Maximiliano Gutiérrez. De esta manera, La Roja regresó a los triunfos después de casi un año. La última victoria había sido el 19 de noviembre de 2024 ante Venezuela.

El nuevo partido amistoso que tendrá Chile

Chile pasa por un momento de transición. Luego de la salida de Ricardo Gareca tras la imposibilidad de llegar a la Copa del Mundo de 2026, la selección todavía no define a su nuevo entrenador para el próximo proceso.

Las Eliminatorias las terminó dirigiendo Nicolás Córdova, mientras el amistoso ante Perú lo comandó Sebastián Miranda debido a que el primero recién venía de terminar su participación en el Mundial Sub 20. Pese a esto, La Roja ya tiene un nuevo encuentro agendado.

Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, avisó que Chile ya tiene un amistoso para el 2026. Este será ante un país de primer nivel futbolístico, ya que no solo estará en el próximo Mundial, sino que también será uno de los anfitriones de ese torneo.

“Cerramos partido contra EE.UU. en septiembre del próximo año”, indicó Correa en ESPN. Para este duelo que se disputará en el 2026, Chile ya tendría a un nuevo entrenador. En noviembre de este 2025 habrá otros dos duelos amistosos, los cuales ya tienen a DT definido.

“Dirige (Nicolás) Córdova en los partidos de noviembre con Rusia y Perú”, cerró Felipe Correa. Los encuentros ante los euroasiáticos y los del Rímac serán los días 15 y 18 del mencionado mes. Chile arma su camino con miras al próximo proceso, a la espera de un nuevo técnico.