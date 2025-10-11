Nicolás Córdova sigue en el centro de las críticas tras su fracaso con la selección chilena Sub 20 en el Mundial. El DT está en el ojo del huracán luego del bajísimo desempeño de sus dirigidos, algo que pone serias dudas en su futuro en torno a las series juveniles del equipo nacional.

Pese a estos ataques Córdova ha optado por mantener silencio. Todavía no hay una conferencia de prensa o entrevista suya analizando en profundad lo que se hizo mal en estos años, esto sacando sus palabras una vez terminado el duelo ante México el pasado martes.

Uno que entregó detalles de la postura del DT tras el descalabro en la cita planetaria fue Felipe Correa, gerente de Selecciones Nacionales. De acuerdo al funcionario de la ANFP, el ex Palestino tiene total convencimiento de seguir con sus labores en la federación.

La postura de Nicolás Córdova tras el fracaso en la Sub 20

Correa declaró en charla con ESPN que “hemos hablado todos los días. Nicolás está tomando un lógico descanso, muy convencido de seguir en esto, en sacar lecciones de lo que ocurrió, cosas que se pueden mejorar y hacerlas mejor. Hay que ser autocrítico, sacar lecciones y Nico es consciente de eso, insistir en lo que se está haciendo”.

Nicolás Córdova se fue eliminado del Mundial Sub 20 con apenas un 25% de rendimiento. | Foto: Photosport.

Para cerrar, el funcionado adelantó que para el 2026 la Roja tendrá un más que interesante amistoso internacional: “Cerramos partido contra EEUU en septiembre del próximo año. Dirige Nico Córdova en los partidos de noviembre con Rusia y Perú”.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

El equipo de todos tendrá en noviembre dos amistosos en Rusia. El 15 enfrentará a la selección local, mientras que el 18 se verá las caras ante Perú. Ambos partidos se jugarán en Stadion Fisht de Sochi.