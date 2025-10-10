Carlos Caszely ironizó con la frase de Nicolás Córdova que el Mundial Sub 20 dejó grabada para la posteridad. Literalmente se burló de las métricas que el DT usó para legitimar su trabajo en el torneo, del que Chile se despidió con una goleada por 4-1 ante México.

“Poco y nada han aportado los clubes grandes. ¿Puedo hablar de fútbol? Yo no soy técnico. No sé lo que es métrica. He preguntado y nadie me ha sabido explicar. Pero como no soy técnico, no puedo hablar. ¿Me permiten ustedes”, dijo el Chino Caszely socarronamente en ADN Deportes.

Evidentemente lo autorizaron. “Juega un chico de San Felipe, habitualmente lo hace con 200 personas. Y lo mete a jugar con 40 mil. Es normal que haya miedo y presión en un ser humano”, manifestó el legendario delantero que tuvo Colo Colo y la Roja. Se refería a Vicente Álvarez.

Carlos Caszely se sumó a las críticas de Arturo Vidal para la selección chilena mundialista Sub 20. (Marcelo Hernandez/Photosport).

“Después, con Rossel de Católica que no es 9. Es segunda punta, lo pone de 9 entre los centrales. Yo le decía al Rafa Olarra que no iba a andar bien y se iba a perder. Se perdió porque no sabía salir de ahí”, expuso el Rey del Metro Cuadrado sobre el “9” y capitán del equipo.

La función de Rossel en el Mundial también fue motivo de críticas para el Chino Caszely. (Andres Pina/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Juan Francisco Rossel anotó sólo un gol en el certamen. Fue a México cuando Chile perdía 4-0 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. “Después dice que lleva dos años y medio trabajando y le echa toda la culpa a los técnicos de cadetes”, expuso el icónico goleador que tuvo el fútbol chileno.

ver también “Le dimos todo”: Pablo Milad sale al cruce por los polémicos dichos de Nicolás Córdova

Caszely fustiga a Córdova por su soberbia en el Mundial: “¿De verdad cree que jugaron bien?”

Para Carlos Caszely, hubo muchas decisiones erróneas de Córdova para afrontar el Mundial Sub 20, donde la selección chilena cerró su participación con tres derrotas y una victoria agónica con mucha colaboración de la zaga de Nueva Zelanda.

Publicidad

Publicidad

“Después dice hemos jugado bien los tres partidos. El primero se ganó por dos errores garrafales de la defensa contraria. Y los otros dos, los perdió. Al final, la boleta de México. Uno dice: ¿de verdad será tanta la soberbia de Córdova? ¿O se cree de verdad que jugaron bien?”, manifestó el Chino Caszely, siempre en el micrófono de ADN Deportes.

La actitud de Nicolás Córdova fue muy reprochada por el Chino Caszely. (Andres Pina/Photosport).

Tuvo más, cómo no. “Lo conozco, pero nunca he conversado con él. Sé que es muy poco respetado el hombre mayor en este país. ¿Cómo no va a querer una charla de Elías Figueroa para los centrales? ¿Es temor?, ¿Envidia?, ¿No saber valorar a los de antes? O son tan ignorantes que no quieren saber un poco más”, planteó el Chino Caszely.

Publicidad

Publicidad

Elías Figueroa salió al baile en el festín de críticas de Caszely a Córdova. (Martin Thomas/Photosport).

Caszely prosiguió. “Me han llegado 20 mails de técnicos de cadetes que dicen que nunca han recibido charlas”, y dio el caso de algunos jugadores que no fueron considerados. A ese baile salió Tomás Roco, el volante ofensivo surgido en las inferiores de Cobreloa que milita en el Fortaleza de Brasil.