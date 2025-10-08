El Mundial Sub 20 terminó para la Selección Chilena, donde los dirigidos por Nicolás Córdova cayeron por un contundente 4 a 1 frente a los seleccionados mexicanos, quedando eliminados de la competencia y dejando un sabor amargo en la hinchada.

Cunado se reveló la nómina hubo muchas sorpresas entre los ausentes y uno que llamó la atención fue Tomás Roco, jugador que actualmente es volante de Fortaleza en Brasil. En ese contexto, su agente, Edgar Merino, conversó con AS y entregó detalles del presente del joven de 19 años.

El presente de Tomás Roco en Brasil

Su representante señaló que el jugador vive un gran momento en Fortaleza y sigue ganando terreno en el equipo. “Desde que llegó a Brasil, ‘Tomi’ lo ha hecho muy bien y es uno de los protagonistas de su equipo. Llegó a cuartos de final del Brasileirao Sub 20 y ahora está en la final de la Copa Nordeste. Ha hecho goles, asistencias, y ha mejorado mucho”.

Agregando que al jugador le hubiese gustado estar en la nómina de la Sub-20. “Él tenía la ilusión de estar, siempre quiso tener la oportunidad de ser parte del proceso… Aunque sea de un microciclo, para que lo pudieran ver, ni siquiera de jugar, pero sí de poder entrenar con los compañeros y que ahí lo pudieran evaluar”.

“Lamentablemente, eso no se dio y no entendemos tampoco porqué. Pero bueno, yo siempre he dicho que no se enfoque en eso, sino que en lo deportivo. Que siga haciendo lo que tiene que hacer y que su momento ya va a llegar. Estoy seguro, porque es un jugador diferente y está haciendo las cosas muy bien”.

Añadiendo que tampoco hubo mayor contacto por parte de la Selección Chilena. “Solamente cuando se hizo la prenómina. Ahí le escribieron, le pidieron su pasaporte y poco más. Fue como ‘oye, puede que estés en la prenómina de los 55′, pero más allá de eso, no hubo mayor contacto”.

“Pero bueno, él es joven… Quedó con la bala pasada, me decía ‘me hubiese gustado tener la oportunidad de que al menos me vieran y ahí poder yo quedarme tranquilo de que me vieron, de que supieron de mi nivel’. No se dio y ya está, no pasó nada, es parte del fútbol”, explicó su representante.