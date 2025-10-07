Nicolás Córdova lo tuvo como un jugador indiscutido en las oncenas de la selección chilena durante el Mundial Sub 20 y en los octavos de final eso no fue la excepción. El DT siguió la tónica y confirmó al “10” entre los titulares para medirse al Tri.

Pero Agustín Arce nada pudo hacer ante el poderío del cuadro azteca, que se impuso por un expresivo 4-1 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Y así lo dejó saber en la entrevista que concedió al cabo del partido en la zona mixta.

“Creo que no hay mucho para analizar. Debemos llegar al hotel, tal vez mañana analicemos bien el partido y sacar conclusiones de lo que pasó en el partido”, expuso Arce en DSports Chile. El volante ofensivo estuvo lejos de su mejor nivel ante el cuadro mexicano.

Agustín Arce escucha las indicaciones de Nicolás Córdova en la Copa del Mundo. (Andres Pina/Photosport).

Pero sabe que el fútbol ofrece revancha prontamente. Sobre todo a él, quien dejó Universidad de Chile para sumarse a préstamo a Deportes Limache. “Tranquilo no más, queda enfocarme en el club y dar lo mejor. Viene Copa Chile y el campeonato para tratar de salvarnos”, contó el “10” de la Roja.

Agustín Arce en acción por Deportes Limache. (Andres Pina/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Tiene razón: el Tomate Mecánico debe jugar la revancha de la semifinal de la Copa Chile ante Deportes La Serena y confirmar la permanencia en la máxima categoría del fútbol chileno. Un objetivo que, al menos hasta hoy, cumple exitosamente.

ver también La ANFP toma una decisión final con el futuro de Nicolás Córdova: ¿Qué será de él tras el Mundial Sub 20?

Agustín Arce se suma al modo Córdova tras la eliminación de Chile en el Mundial Sub 20

Para Agustín Arce, el equipo de Nicolás Córdova no tuvo cómo hacerle frente a México en el Mundial Sub 20. Al menos no en el marcador, pues sí vio paridad en parte del trámite en el encuentro. “Es duro, creo que por lo que vi, en el 1-0 los tuvimos ahí en su arco”, dijo el “10”.

“Vino el 2-0, nos fuimos un poquito abajo. Después dos goles más, el nuestro fue muy tarde. No había nada que hacer”, marcó Arce, quien se refirió al postrero descuento de Juan Francisco Rossel, el ariete de Universidad Católica que hizo un gol en el certamen.

Publicidad

Publicidad

Agustín Arce ante Egipto en el Mundial Sub 20. (Andres Pina/Photosport).

Agregó que “siempre esperamos el máximo, teníamos el Mundial acá en casa. Íbamos a aspirar a muchas más cosas. No se nos dio. Cada uno vuelve a los clubes y a enfocarse en eso”. Así que a contar los días, limpiarse las heridas y volver a la competencia bajo la tutela de Víctor Rivero en Deportes Limache.

Publicidad

Publicidad