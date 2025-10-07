La ANFP tiene plena confianza en el trabajo que lleva a cabo Nicolás Córdova y le dará un respaldo sin importar la estrepitosa eliminación en el Mundial Sub 20. El director técnico de la Roja en la Copa del Mundo levantó mucha discusión en torno a su trabajo, sobre todo por el concepto “métricas” que repitió casi majaderamente.

A pesar de eso, en Quilín tienen un balance positivo. Así al menos se puede desprender tras la información que entregó ADN Deportes. La radioemisora sostuvo que “independiente de lo que suceda, continuará como líder de las divisiones menores”.

Es decir, seguirá ocupando el cargo con el que originalmente llegó a trabajar en este organigrama. Pero no sólo eso. La agenda de Córdova seguirá copada con participaciones mundialeras. Una vez que culmine el torneo que organiza Chile, el DT cambiará el chip para colaborar con Sebastián Miranda en el Mundial Sub 17.

Sebastián Miranda y Nicolás Córdova en el Mundial Sub 20. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Pero también tendrá que asumir otro pequeño desafío en un amistoso con la Roja adulta. Una cuestión que ya hizo en el cierre de las Eliminatorias 2026, donde dirigió interinamente en la derrota frente a Brasil en el mítico estadio Maracaná y en una igualdad sin goles frente a Uruguay en el Estadio Nacional.

“Dirigirá a La Roja adulta en su amistoso ante Rusia del 11 de noviembre”, reza el artículo de ADN Deportes sobre el otrora volante ofensivo de Colo Colo que tuvo vasta experiencia en Italia, donde además se formó como director técnico. Eso sí, también habrá varias conversaciones.

Publicidad

Publicidad

ver también Nicolás Córdova lleva psicólogos a Valparaíso para apoyar el trabajo de Chile Sub 20

ANFP mantendrá a Nicolás Córdova en su cargo tras el Mundial y se olvida de la Roja adulta

La ANFP tiene pactadas algunas reuniones con Nicolás Córdova para analizar profundamente la participación en el Mundial Sub 20 2025. “Habrá una evaluación por parte de la mesa directiva que encabeza Pablo Milad”, detallaron en el citado medio.

Nicolás Córdova tiene asegurado seguir en su puesto original. (Andres Pina/Photosport).

Aunque con una garantía. “Mientras la actual dirigencia esté al mando del fútbol chileno, Córdova seguirá siendo el líder del fútbol formativo de La Roja“, pero lo descartaron de la lista de posibles candidatos a asumir la dirección técnica del equipo adulto. El tiempo dirá quién ocupará el puesto vacante desde la salida de Ricardo Gareca…

Publicidad

Publicidad