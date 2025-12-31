Es tendencia:
Dibu Martínez hace el ridículo del año: se come un gol y pelea con hinchas de Arsenal

Aston Villa fue goleado por los Gunners y el argentino fue protagonista, aunque de muy mala manera.

Por César Vásquez

Dibu Martínez no la pasó bien en Londres.
Emiliano Martínez es un arquero que tiene tantos seguidores como detractores por situaciones como la que vivió ante Arsenal. El jugador de Aston Villa la pasó horrible en la Premier League.

Los Villanos han realizado un verdadero campañón y en su último encuentro del 2025, debían visitar a los Gunners en un partido clave en la lucha por el título. Lo que se presumía como un duelo cerrado, terminó en pesadilla para el argentino.

El triste espectáculo del Dibu Martínez

Antes del partido disputado en el Emirates Stadium de Londres, Arsenal llegaba como líder con 42 puntos, seguido por Manchester City con 40 unidades y con Aston Villa con 39. Por esta razón, el encuentro era una verdadera final, la cual terminó en goleada local.

Luego de igualar 0-0 en la primera etapa, en el minuto 48 vino el desequilibrio. Tras un córner, Dibu Martínez salió de manera débil y Gabriel Magalhaes cabeceó en sus narices, poniendo el 1-0. Si bien los Villanos reclamaron falta contra el arquero, nada dijo el árbitro Darren England.

De ahí en más, fue baile para los Gunners. Martín Zubimendi en el 52′, Leandro Trossard en el 69′ y Gabriel Jesus en el 78′ dejaron el marcador 4-0, aunque Ollie Watkins en el 90+4′ maquilló el resultado y puso el 4-1 final. Debacle para los dirigidos por Unai Emery.

Hasta ahí la jornada ya era negativa para Aston Villa, pero Dibu Martínez logró hacerla todavía peor. Cuando el meta argentino se retiraba del Emirates Stadium, se enfrascó en insultos contra los hinchas que se burlaban de su mala jornada en la capital de Inglaterra.

No se necesita traductor para saber que el arquero y los seguidores gunners se dijeron palabras poco cariñosas. El argentino debió ser calmado por alguien del cuerpo técnico de Aston Villa, para evitar que todo pasara a mayores. Escándalo total. Arsenal se escapó en la tabla con 45 puntos, mientras el club del Dibu se quedó en el tercer puesto con 39 unidades.

