Pese a que hace rato se fue de Colo Colo, el nombre de Jorge Almirón volvió a ser noticia iniciado el año 2026. El ex entrenador albo dirige a Rosario Central en Argentina, pero aún pesa su salida de Macul.

Es que la polémica campaña en Chile tuvo otro adiós anticipado a su despido: Jorge Martínez. El ex preparador de arqueros del Cacique fue echado tiempo antes y barrió con todos en su adiós.

Acusado de mala relación con funcionarios y el propio Almirón, el experimentado hombre a cargo de los porteros filtró peleas del camarín albo post salida. Y en pleno año nuevo dejó un lapidario mensaje para el club.

La frase sobre el caótico año de Colo Colo

Jorge Martínez, ex preparador de arqueros de Jorge Almirón y Gustavo Quinteros en Colo Colo, volvió a referirse al club donde se fue con polémica. Si bien recalcó su pasión alba, al final dejó directa frase por las polémicas salidas en 2025.

Martínez (a la izquierda) y Almirón

“Jugadores y todo el pueblo colocolino, solamente quedan palabras de agradecimiento … La Historia es la Historia. Nadie ha sido, ni es , ni será más importante que una institución“, disparó.

Pese a eso, su mensaje también tuvo emotivas palabras y tras largas campañas preparando a los principales arqueros albos, dijo adiós en sus redes sociales. Ahí apuntó a “agradecer todo lo que me toco vivir y ganar en todos estos años, en un club tan grande como Colo Colo”.

“No tuve la oportunidad de despedirme y agradecer a toda esa gente que compartí durante 6 años en esta gran institución“, cerró, tras su polémica salida en este 2025.