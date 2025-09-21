Después de un 2024 muy exitoso, muchos esperaban que Jorge Almirón la rompiera en la banca de Colo Colo. El DT tuvo un gran cierre en aquella temporada y esperaba una incluso mejor en el año del centenario, pero todo se fue al piso.

A pesar de los refuerzos que le trajeron, el técnico no cumplió con las expectativas y quedó eliminado de Copa Chile, Copa Libertadores y hasta Copa Sudamericana. La situación terminó sacándolo del Eterno Campeón, pero dejando dudas sobre qué pasó en el camarín. Unas que en las últimas horas se despejaron.

Ex preparador de arqueros de Colo Colo cuenta toda la verdad sobre el quiebre del plantel con Jorge Almirón

Jorge Martínez, ex preparador de arqueros de Colo Colo, dejó el club en medio de la crisis que hubo con Jorge Almirón. En conversación con La Tercera, quien trabajara mano a mano con el DT reveló detalles sobre la relación que tenían y sorprendió al contar la firme sobre el cambio que hubo. Para él, desde que se le renovó contrato anticipadamente.

“No soy nadie para decirlo, pero creo que el profe inmediatamente tuvo un cambio de actitud ahí. No solamente con los que componíamos el cuerpo técnico, sino que con los demás colaboradores y con los jugadores. Se notó inmediatamente al otro día, cuando él llegó de otra forma. Tomó otra postura ante los jugadores y ante el cuerpo técnico. Me parece que eso fue una de las cosas que no le hizo bien a la institución“, lanzó.

Un ex trabajador de Colo Clo acusó a Jorge Almirón de transformarse en un líder muy autoritario. Foto: Photosport.

Según explicó Jorge Martínez, Jorge Almirón tomó una postura casi de dictador en el camarín albo. “Me pareció un líder muy autoritario en ese momento y no democrático. Me hubiese gustado que fuera más democrático en sus decisiones“.

Para el ex preparador de arqueros de Colo Colo, el anuncio de la dirigencia sobre su inminente salida tras el partido con Racing hizo explotar la bomba. “Todos sabemos que lo despidieron públicamente, entonces era muy incómoda la situación. Era incómodo para todos estarlo escuchando. Ya no era lo mismo de antes, uno lo notaba en los jugadores, lo notaba en todos. Era una relación desgastada“.

Además, aprovechó de explicar cómo la relación entre ambos se fue desgastando desde que lo mandó a la tribuna en un partido. “Fue una decisión del profe Jorge Almirón, quien prefiere llevar ahí a la persona que ve las cargas físicas, en este caso un compañero que también era institucional, y no llevarme a mí. Me parece que son situaciones muy personales que se empiezan a generar con él, porque quería mostrar su trabajo y termina poniéndome mal con el entrenador, por justificar su trabajo. Entonces ahí Jorge decide mandarme a la tribuna“.

“Conseguimos el título del 2024 y salimos un par de veces a comer, pero luego la relación se fue desgastando a medida que este compañero que mencionaba fue comentándole cosas. Al final yo ni siquiera quería entrar a las charlas. A veces pasaba que una hora y media antes del partido no sabía qué arquero iba a jugar. Era algo insólito y que nunca viví en mis 25 años de carrera“, complementó

En esa misma línea, reveló que el cuerpo técnico del argentino le hizo la cruz. “Llegaba en las mañanas, y como soy un tipo decente, llegaba a la mesa y saludaba a todos de mano. Me contestaban por cumplir, pero era muy engorroso porque muchas veces sentí que me hacían el vacío. Era para la Ley Karin… Llegaba a mi trabajo por muchos meses y no tenía ganas de ir por lo que estaba viviendo“.

“Obviamente, siempre quise estar en Colo Colo desde chico y seguía desempeñando mi trabajo de buena manera, pero sin la motivación del comienzo, porque era frustrante llegar a concentrar y que, a la hora del desayuno, almuerzo o cena, no poder conversar con nadie en la mesa. Era como estar sentado solo; todos conversaban y a mí no me dirigían la palabra“, cerró.

¿Cuáles fueron los números de Jorge Almirón en Colo Colo?

En su paso por Colo Colo, Jorge Almirón logró dirigir 84 partidos oficiales en total en el año y medio que estuvo. En ellos consiguió 40 triunfos, 23 empates y 21 derrotas, con 120 goles a favor y 86 en contra. Ganó el Campeonato Nacional y la Supercopa 2024.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Ya con Jorge Almirón en el pasado y con Fernando Ortiz al mando, Colo Colo busca volver al triunfo. El Cacique verá acción este viernes 26 de septiembre cuando, desde las 19:00 horas, reciba a Deportes Iquique.