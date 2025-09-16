En las últimas horas, Gustavo Quinteros ha dado que hablar en Argentina luego de estar a detalles de tener nuevo club. El técnico se prepara para aterrizar en Independiente, elenco que busca entrenador tras la salida de Julio Vaccari.

La situación ha generado todo un revuelo, especialmente en los hinchas de Colo Colo. Y es que si bien el DT ha asegurado que tiene un cariño especial, lo cierto es que tuvo la oportunidad de demostrarlo y no lo hizo.

Antes de la llegada de Fernando Ortiz, era el técnico el apuntado como el reemplazante de Jorge Almirón. Sin embargo, en esa ocasión terminó dando un portazo por las mismas razones por las que ahora se suma al Rojo.

Gustavo Quinteros rechazó a Colo Colo por la misma razón por la que llega a Independiente

Gustavo Quinteros tiene todo listo para poder ponerse el buzo y ser el nuevo técnico de Independiente. El DT será el reemplazante de Julio Vaccari y tendrá un nuevo desafío en Argentina, aunque en un contexto al que se negó vivir en Chile.

Gustavo Quinteros llegará a Independiente por las mismas razones por las que rechazó a Colo Colo. Foto: Photosport.

Cuando su nombre estuvo en carpeta de Colo Colo para tomar el puesto de Jorge Almirón, las cosas parecían llegar a buen puerto. No obstante, el DT le bajó el pulgar a la opción por una sencilla razón: el llegar a mitad de año.

Publicidad

Publicidad

“Tuve contactos con otros clubes, pero no con Boca. Yo privilegio tomar equipos en el arranque del año”, señaló en conversación con ESPN hace algunas semanas. Aunque eso no fue todo.

ver también El enorme castigo que prepara la ANFP contra dirigente de la U que expuso a figuras de Colo Colo

En la misma, Gustavo Quinteros enfatizó en que para él es complicado asumir en un equipo que ya tiene rodaje y no con el que comenzó. “Es más difícil llegar con una idea cuando un proceso está iniciado“.

Ahora el técnico ha decidido aceptar la propuesta del Rojo y llegar con un elenco ya armado, que lo pasa mal y en el que tendrá que acabar una crisis. Sin duda un escenario que rechazó en Chile y que marca una distancia importante de ahora en más.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Quinteros cuenta las horas para ser presentado oficialmente como el nuevo entrenador de Independiente. En Colo Colo ven cómo el DT al que buscaron acepta ir a otro club por la misma razón por la que se negó a regresar a nuestro país.

¿Cuáles fueron los números de Gustavo Quinteros en Colo Colo?

Gustavo Quinteros se va a Independiente luego de rechazar a Colo Colo, donde logró disputar un total de 153 partidos oficiales. En ellos consiguió 79 triunfos, 41 empates y 33 derrotas, con 239 goles a favor y 149 en contra.

ver también ¿Arma las maletas? Agente de Salomón Rodríguez revela detalles sobre su continuidad en Colo Colo

¿Cuándo juega Colo Colo?

Ya con Fernando Ortiz en la banca, Colo Colo se olvida de Gustavo Quinteros y trabaja con todo para lo que será su regreso a la Liga de Primera. El próximo viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas el Cacique recibe a Deportes Iquique.

Publicidad