El espectacular debut que tendrá Gustavo Quinteros con cinco chilenos presentes

El flamante entrenador de Independiente tendrá un compromiso de lujo en su estreno con el cuadro argentino.

Por Carlos Silva Rojas

Gustavo Quinteros vuelve al fútbol argentino.

Uno de las carpetas que estaba en la ANFP tenía el nombre de Gustavo Quinteros. El ex entrenador de Colo Colo era candidato a la selección chilena, pero aquello no prosperó.

El DT argentino nacionalizado boliviano señaló que le gustaría llegar a la Roja, además negoció su regreso al Cacique hace unas semanas, pero finalmente volverá al fútbol de su país natal.

Quinteros es el flamante director técnico de Independiente, club que apostó por el campeón con Vélez en 2024 tras el despido de Julio Vaccari.

El espectacular debut de Quinteros en Independiente

Gustavo Quinteros tiene acordada su llegada a Independiente, equipo que viene de ser eliminado de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, por el escándalo en Avellaneda.

El DT estaba de vacaciones con su familia en Miami y las va a interrumpir para volar este miércoles a Buenos Aires, y firmar su contrato con el Rojo el mismo jueves.

Quinteros vuelve al fútbol argentino.

El estreno de Gustavo Quinteros en Independiente será simplemente espectacular, ya que el 28 de septiembre se estrenará con el Rojo en el clásico ante Racing Club en El Cilindro.

El estreno del ex técnico de Colo Colo en su nuevo equipo tendrá a cuatro chilenos: Luciano Cabral, Felipe Loyola, Lautaro Millán y Pablo Galdames por Independiente; y Gabriel Arias por la Academia.

