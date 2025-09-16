Es tendencia:
Fútbol argentino

Mientras en Colo Colo cobró un millón de dólares, este sería el nuevo sueldo de Gustavo Quinteros en Independiente

El adiestrador tiene todo listo para asumir en Independiente y su debut sería en el clásico ante Racing Club.

Por Felipe Pavez Farías

El mercado de fichajes se sigue moviendo y ahora el nombre de Gustavo Quinteros sorprende en Argentina. El DT que rechazó la propuesta de Colo Colo, ahora tiene todo listo para asumir en Independiente

Lo que se concretó tras la salida de Julio Vaccari, que acumuló diez partidos sin ganar y además fue eliminado por Universidad de Chile en Copa Sudamericana. Bajo rendimiento que hizo insostenible su continuidad en el cuadro del Rojo. 

El tema es que la dirigencia se movió rápidamente y apuntó hacia Quinteros. El adiestrador, que se encuentra en Miami por estos días, se convenció en tiempo récord y está semana viajará a Buenos Aires para cerrar su contrato. 

El debut será de palabras mayores ya que está contemplado para el 28 de septiembre ante Racing Club. Además se indica que el vínculo será hasta finales del 2026 y con la chance de extenderlo, dependiendo siempre y cuando de los resultados. 

¿Cuánto es el sueldo de Gustavo Quinteros?

En Colo Colo, Gustavo Quinteros recibió un millón de dólares por temporada. Su sueldo se incrementó con su llegada a Gremio y la cifra ascendió a los dos millones de la moneda estadounidense. 

Ahora la comparación inmediata se hace con Julio Vaccari que justamente dejó el cargo el pasado fin de semana. El DT, que fue eliminado por la U en Copa Sudamericana, recibía el monto de 300 mil dólares cada 30 días

Así las cosas, el salario de Quinteros es el último tema a definir. Pero según indican desde Argentina todo apunta a que se llegará a acuerdo en las próximas horas para que asuma lo antes posible. 

