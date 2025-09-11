La fuerte razón por la que Perú le puede arrebatar el DT a la selección chilena: “Algo pendiente…”

Al fin terminaron las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026, pero nunca nos olvidaremos de ellas porque la selección chilena remató en un doloroso último lugar.

La Roja eligió hacer todo mal y fue el peor equipo de la Conmebol, con tristes 11 puntos luego de 18 partidos disputados y apenas nueve goles marcados.

El proceso en Chile lo terminó el entrenador interino Nicolás Córdova, sin embargo, el gerente de selecciones, Felipe Correa, está buscando a un cuerpo técnico pensando en el Mundial de 2030.

La razón que acerca a Gustavo Quinteros a la selección peruana

Uno de los grandes candidatos a ponerse el buzo de la selección chilena es Gustavo Quinteros, quien conoce el medio tras salir campeón con Universidad Católica y Colo Colo, además, ha declarado que le gustaría dirigir a la Roja.

No obstante, Chile no es el único país que ha pensado en el argentino nacionalizado boliviano, puesto que en Perú buscan al sustituto del despedido Óscar Ibáñez y Quinteros es una opción fuerte.

Gustavo Quinteros suena fuerte en Perú. (Photo by Mateo Luis Occhi/Getty Images)

La opción de que el campeón con Vélez Sarsfield en 2024 llegue a Perú es fuerte, debido a que la esposa del estratega es peruana y este año en una entrevista con Juan Pablo Varsky dijo que es un “tema pendiente” dirigir en el país del Rímac.

“Me han llegado ofertas de Perú en algún momento, de equipos grandes de Perú y la verdad es que siempre fue algo pendiente. Hoy por hoy no estoy hablando con ningún club, tampoco quiero hoy agarrar algo rápidamente”, señaló el DT.

“He viajado mucho a Perú, tengo muchos amigos, he vivido muchas fiestas también allá”, agregó.

Gustavo Quinteros se echa para atrás y escucha las ofertas que le llegan para volver a dirigir.