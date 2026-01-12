Es tendencia:
Lucas Paquetá es el fichaje de lujo al que apunta Flamengo para la Copa Libertadores

Flamengo prepara un golpe en el mercado con la llegada de Lucas Paquetá, un fichaje de lujo que apunta directamente a la Copa Libertadores.

Por Sebastián Amar

Flamengo busca reforzarse para ganar nuevamente la Copa Libertadores
Flamengo busca reforzarse para ganar nuevamente la Copa Libertadores

Flamengo, el actual campeón de Copa Libertadores está a un paso de protagonizar uno de los movimientos más impactantes del mercado. Lucas Paquetá, mediocampista brasileño habría llegado a un acuerdo para cambiar de rumbo y disputar nuevamente la Copa Libertadores.

El actual jugador del West Ham aparece como un gran nombre propio del mercado sudamericano. Con pasado en Europa y recorrido en la selección brasileña, Paquetá estaría listo para regresar al continente.

Flamengo está dispuesto a pagar 40 millones de euros, cifra que de concretarse sería la operación más grande de la historia del fútbol sudamericano. Sin embargo, el club inglés no lo quiere dejar ir tan fácil, ya que para ellos es una pieza clave en el equipo.

Paquetá quiere volver al “Mengão” para estar más cerca de la selección brasileña y poder ganarse un lugar de cara al Mundial 2026. Este posible fichaje, podría ampliar aún más la diferencia de plantel entre Flamengo y el esto de clubes de Sudamérica.

Lucas Paquetá estaría por llegar a Flamengo

Lucas Paquetá estaría por llegar a Flamengo

Flamengo y su mediocampo

De concretarse su llegada, Paquetá se sumaría a una mitad de cancha de lujo en Flamengo. Allí aparece el chileno Erick Pulgar, pieza clave en el equilibrio del equipo, encargado de la recuperación y el orden táctico, permitiendo que los jugadores más creativos se suelten en ataque.

La posible sociedad entre Pulgar y Paquetá ilusiona a los hinchas del Mengão. Mientras el ex Universidad Católica aporta despliegue y lectura de juego, el brasileño ofrecería creatividad, llegada al área y liderazgo en los momentos decisivos.

Si la operación se termina de cerrar, Flamengo no solo dará un golpe de mercado, sino que también se posicionará como uno de los grandes candidatos a la Copa Libertadores.

