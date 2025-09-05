Lucas Paquetá le sacó el máximo rédito a una jugada espectacular de Luiz Henrique para empujar la pelota y poner el 2-0 de Brasil sobre la Roja en el mítico estadio Maracaná. El talentosísimo jugador del West Ham United de Inglaterra había entrado hace muy poco.

Poco menos de un minuto pasó entre que Paquetá reemplazó a Gabriel Martinelli y el “11” se mostró como un goleador insigne. Tras apilar rivales dentro del área, Henrique sacó un centro que dejó fuera de foco al portero Lawrence Vigouroux. Y que podía colarse en el arco.

Una posibilidad que Paquetá eligió confirmar con un testazo a boca de jarro. Tras el partido, el futbolista surgido en las inferiores del Flamengo sacó la voz. “Fue una sensación única. Creo que estaba escrito”, afirmó el zurdo de 28 años por lo sucedido.

Lucas Paquetá les ganó a todos y anotó el 2-0 parcial de Brasil ante Chile. (Buda Mendes/Getty Images).

“Volver al Maracaná, que es mi casa. Ayudar a la selección, poder marcar. Muy feliz después de todo lo que pasé y aguanté en estos dos años”, manifestó Lucas Paquetá, quien hace poco fue absuelto de un caso de amaño de partidos que lo involucró directamente.

Publicidad

Publicidad

ver también Joya brasileña de 18 años que marcó ante la Roja su primer gol en el Scratch: “Un sueño”

La emoción de Lucas Paquetá con el gol que le hizo a la Roja por Brasil

Para Lucas Paquetá, el jueves 4 de septiembre será difícil de olvidar por esta reaparición con gol en Brasil en ese 3-0 ante la Roja. “Por fin puedo jugar mi fútbol libre, espero ayudar mucho al equipo”, marcó el volante de mucha técnica que milita en la Premier League.

Por cierto, Paquetá se refirió a esa absolución por arreglar resultados en diferentes encuentros. “Desde el primer día de la investigación mantuve mi inocencia de estas acusaciones gravísimas. No puedo decir nada más ahora”, aseguró el jugador.

Lucas Paquetá festeja con Wesley el 2-0 parcial de Brasil ante Chile. (Buda Mendes/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

“No logro expresar la gratitud que tengo y las ansias de volver a jugar fútbol con una sonrisa en el rostro”, aseguró Paquetá, quien se ganó la confianza de Carlo Ancelotti prácticamente desde el inicio del ciclo del italiano en la Canarinha, que cerrará las Eliminatorias 2026 ante Bolivia en El Alto.