El 1-0 de Brasil en la contundente victoria frente a la Roja lo anotó un jugador de 18 años que hace poco protagonizó un fichaje de más de 70 millones de dólares. Fue una de las mayores apuestas que hizo el director técnico Carlo Ancelotti y también del Chelsea de Inglaterra.

Las referencias son para Willian Estêvão, quien marcó la apertura de la cuenta tras un buen achique de Lawrence Vigouroux ante Raphinha. La pelota quedó muy cerca del arco. Y el atacante surgido en las inferiores del Palmeiras aprovechó que ni Gabriel Suazo ni Guillermo Maripán estuvieron en el lugar correcto para un despeje.

Estêvão sólo tuvo que empujar esa pelota aérea, pero lo hizo con una especie de chilena en la boca del arco custodiado por Vigouroux. Luego del partido, el ex futbolista del Palmeiras habló con SporTV. “Le quiero agradecer a dios por todo lo que estoy viviendo”, expuso el novel delantero.

Otra imagen del festejo de Willian Estêvão ante Chile. (Ruano Carneiro/Getty Images).

“El primer gol en la selección, en el Maracaná. Es un sueño de niño. Se lo dedico a mi familia que está en Londres y a la otra parte de mis familiares que se quedó en Brasil también. Un beso para todos ellos”, dijo Estêvão visiblemente emocionado tras esta conquista.

Agregó que “el grupo siempre intenta dar lo máximo para darles alegría a los hinchas. Hicimos un gran partido, ampliamos el marcador en el segundo tiempo. Podemos mejorar mucho, sabemos que podemos hacerlo. Pero quedó un buen sabor, estamos evolucionando cada vez más”.

Estêvão, el crack de 18 años que le marcó a la Roja su primer gol en la selección de Brasil

Ese partido ante la Roja de este jovencísimo delantero de 18 años que milita en el Chelsea y comienza a hacerse un espacio entre los indiscutidos de Brasil seguramente no será fácil de olvidar. “Hinchaba mucho por la selección y hoy estoy acá jugando”, expuso Estêvão.

“Representar a la selección es un sueño para mí. Seguiré trabajando para quedarme aquí, ese es mi sueño ahora”, agregó el atacante del Chelsea, que depositó casi 71 millones de dólaresen la billetera del Palmeiras para quedarse con Estêvão.

Estêvão conduce el balón perseguido por Alexander Aravena. (Photo by Ruano Carneiro/Getty Images).

De todas maneras, la fecha FIFA doble obliga a cambiar el chip rápidamente: a Brasil le queda cerrar las Eliminatorias 2026 ante Bolivia en El Alto este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas.

Así va Brasil en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Brasil suma 28 puntos y es el escolta de Argentina en las Eliminatorias 2026 a falta de un partido. Está a 10 unidades del actual campeón mundial.

