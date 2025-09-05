La selección chilena cayó 3-0 ante Brasil y una de las pocas ocasiones en que pudo anotar (aunque se cobró offside después) fue un mano a mano de Ben Brereton, que desperdició el retornado delantero.

Si bien la barra tuitera criticó la poca aparición del hombre que juega en el fútbol inglés, fue Patricio Yáñez quien salió en su firme defensa posteriormente como buen ex delantero.

Justo al cumplirse otro aniversario del Maracanazo, el ex colocolino y ahora comentarista deportivo hizo una particular comparación entre el episodio de la noche del Cóndor Rojas y la actuación de Ben.

El Pato Yáñez al rescate de Brereton

Durante su espacio en ESPN Chile, Patricio Yáñez salió a respaldar la poca actuación que tuvo Ben Brereton en la selección chilena con una frase que dejó marcando ocupado al panel.

“Prácticamente no existió presión, hubo intención de pase largo, salvo aquella de Brereton que fue al sacrificio… Recuerdo enfrentar a Brasil, me acordé del 89 en el Maracanazo”, partió contando.

Publicidad

Publicidad

Fue ahí que el dueño del recordado gesto con los genitales hacia el público brasileño recordó esa noche para defender a Ben, reconociendo la tortura que vivió.

ver también Adelantan triste futuro de Gabriel Suazo en la selección chilena: “Es un chico tremendo, un líder, pero…”

“Creo que toqué dos pelotas… Intentaban buscar, en ningún momento pude, la frustración es tremenda”, cerró el Pato Yáñez, un histórico de la selección chilena y más aún jugando en Brasil.