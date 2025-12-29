Universidad de Chile cambia radicalmente de cara a la temporada 2026, porque el equipo azul ya no será dirigido por el argentino Gustavo Álvarez.

El estratega, que no pudo ganar la Liga de Primera con la U, se fue a pesar de que tenía contrato vigente y obligó a los dirigentes de Azul Azul encontrar a un sustituto.

En el CDA se movieron rápido y tienen un total acuerdo con el también transandino Francisco Meneghini, quien arriba al cuadro universitario con un contrato de dos años.

ver también Borghi cuestiona el bajo sueldo de Meneghini como DT en U de Chile: “Perjudica a todo el resto”

Pato Yáñez critica la llegada de Paqui Meneghini a la U

Paqui Meneghini arriba a la U tras realizar una gran campaña con O’Higgins, elenco al que metió a la Copa Libertadores, pero aún no suma títulos a su palmarés.

La llegada del argentino al cuadro azul fue analizada por un ex jugador laico, porque Patricio Yáñez cuestionó la falta de torneos ganados por parte del DT.

“Yo creo que tiene un gran conocimiento del fútbol chileno, eso está demás decirlo. El tema es que no ha conseguido tener una campaña importante, sólida y que de cierta tranquilidad”, dijo el Pato en radio Agricultura.

Publicidad

Publicidad

Francisco Meneghini llega a la U. Foto: Jorge Loyola/Photosport

“Cuando llega Álvarez, quien venía de Huachipato con un título merecido y sin reparo, lo hizo bien en la U. Lo que pasa es que consiguió unos títulos menores”, agregó el ex delantero que pasó del cuadro azul a Colo Colo.

Por último, el Pato Yáñez enfatiza que Meneghini tiene una gran oportunidad para crecer en su carrera.

Publicidad

Publicidad

“Es la gran oportunidad para Meneghini con una obligación tremenda. Cuando se ponga el buzo de la U empieza a correr el taxímetro y hay que ganar, tiene esa obligación”, cerró