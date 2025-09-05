La selección chilena lo pasó mal en su visita al Estadio Maracaná, perdiendo por 3-0 ante Brasil en el primer partido de Nicolás Córdova como DT. El equipo de todos fue superado en todas sus líneas, siendo incapaz de hacer algo para acortar un poco la distancia entre ambos elencos.
Lamentablemente hubo poco puntos que rescatar en la visita a suelo brasileño, sobre todo si hablamos de esos jugadores de más experiencia que deben comenzar a guiar a los más jóvenes pensando en el futuro.
Al respecto uno que entregó una opinión bastante pesimista fue Cristián Caamaño, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura apuntó especialmente a Gabriel Suazo, capitán en la derrota ante Brasil.
“Esto se está comiendo a Gabriel Suazo también”
El periodista partió diciendo que “nosotros en el análisis, cuando termina una Eliminatoria de esta manera rescatamos a algunos jugadores. Llevamos tres procesos en que decimos que ahora sí que sí Paulo Díaz se convertirá en un líder. Y seguimos esperando”.
“Pasa lo mismo con Guillermo Maripán, un jugador que su mejor momento lo pasó hacer rato ya. Y ojo, que esto se está comiendo a Gabriel Suazo también. Le va a pasar lo mismo en la selección chilena”.
“A Gabi Suazo le queda una clasificatoria. Es un chico tremendo, un líder con mucho carácter, pero en la selección chilena… Ante Brasil hizo un pobre partido, donde defensivamente se vio muy mal”, concluyó.
¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?
El próximo encuentro del equipo de todos será ante Uruguay este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 18 de las Eliminatorias.