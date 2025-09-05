La selección chilena fue derechamente bailada en su visita al Estadio Maracaná, cayendo por 3-0 ante Brasil en el primer partido de Nicolás Córdova en la banca. El equipo de todos fue sobrepasado, siendo incapaz de generar algún tipo de año que achicara la brecha entre ambos elencos.

Pese a algunas intentonas y arrestos individuales, la Roja no pudo hacer mucho en suelo brasileño. Además, desde la banca no hubo las mejores respuestas, con varios cambios que no lograron modificar el desarrollo del partido.

Esto fue duramente analizado por Juan Cristóbal Guarello, quien en su programa La Hora de King Kong apuntó sin filtros a ciertos vínculos que el DT chileno podría tener con el representante Fernando Felicevich.

“No hace demasiado para que lo desvinculen”

El periodista partió diciendo que “aquí hay que ser claros. Que Chile tenia que apostar por jugadores jóvenes, buscar una renovación y que esa renovación va a doler… todo eso OK, pero hay cosas que no se entienden”.

“Puedes plantear un sistema, un dibujo y un equipo que te puede no resultar, porque claro, el partido puede ir por un derrotero que no esperas. Pero una cosa muy distinta es no hacer nada para cambiar ese destino, y más grave, hacer cuatro cambios cuando quedan 12 minutos y vas abajo 3-0”, agregó.

Nicolás Córdova hizo poco para que la selección chilena se viera sobrepasada en el Maracaná. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Guarello cuestionó que “¿para qué hiciste esos cuatro cambios? Perdonen que sospeche, pero hay jugadores que no entiendo en la nómina. ¿Por qué entra a jugar Maximiliano Gutiérrez? ¿Para venderlo a donde? ¿Por qué juega Vicente Pizarro los 90 minutos?”.

“Cuándo a Córdova se le vincula con Vibra, no hace demasiado para que lo desvinculen. Hoy no hizo mucho para que no lo vinculen al peso y la sombra de Felicevich y compañía. Hubo muchas decisiones extrañas, que no tienen sentido, y muchos jugadores de la escudería en la cancha sin justificar su presencia”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

El próximo partido de la Roja será ante Uruguay este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 18 de las Eliminatorias.

