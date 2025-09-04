Nicolás Córdova se defiende tras el papelón de Chile en Brasil: “Muy contento por…”

La selección chilena sumó un nuevo revés en las Eliminatorias Sudamericanas, por ahora dio pena en el estadio Maracaná, donde perdió por un claro 3-0 ante Brasil.

El equipo nacional no pudo competir ante el Scratch y pese a ello el entrenador interino de Chile, Nicolás Córdova, quedó contento porque hizo debutar a varios jugadores.

“Sabíamos que enfrentábamos a una potencia mundial. Este equipo tiene la obligación de pelear por finales, por lo tanto, a nivel individual y técnicamente, velocidad y físico, hay que admitirlo están por sobre nosotros en la historia. Nosotros tenemos que trabajar mucho para equiparar como hicimos años atrás”, dijo el DT nacional.

Nico Córdova destacó el debut de varios jugadores en la Roja

Córdova utilizó la palabra contento y fue para hablar del estreno de varios jugadores en el equipo nacional adulto.

“Hay mucho trabajo por hacer, recorrido por generar. Muy contento por los chicos que debutaron, son jugadores que se deben proyectar. Debutó Lawrence, Iván (Román) y Maxi (Gutiérrez), otros que vienen de procesos juveniles. Hacia allí hay que apuntar, hay que ponerlos y atreverse, pese a que el partido sea difícil. Mientras yo este aquí, eso pasará porque necesitan jugar”, expresó.

“Salvo Ben (Brereton), Lawrence, Gabriel (Suazo) y Memo (Maripán), no tenemos más jugadores en Europa, a diferencia de Brasil que tiene más de un 70% del plantel. Es demasiada la diferencia y claramente, en el momento donde tuvimos la pelota porque mucho no nos dejaron hacer, en tres minutos nos caímos. Tenemos mucho trabajo por delante y para armar este proyecto debemos apuntar fijo al 2030 y todo lo que hagamos de acá en más se apunte hacia allá”, aseveró.

Chile cierra su pésimo proceso eliminatorio ante Uruguay, que llega clasificado al Mundial.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Uruguay por las Eliminatorias?

La selección chilena cierra su triste paso por las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay, este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas, en el estadio Nacional.