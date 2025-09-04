Uno a uno de Chile: La Roja una vez más dio pena, ahora ante Brasil

La selección chilena una vez más perdió en las Eliminatorias Sudamericanas, porque en la penúltima fecha del proceso para el Mundial de 2026 cayó por 3-0 ante Brasil.

El equipo joven de Nicolás Córdova no pudo hacer nada ante el Scratch y se empieza a despedir de este funestas clasificatorias.

El uno a uno de Chile

Lawrence Vigouroux (5.0): Bien en su debut el arquero chileno-inglés. Tuvo a los 3 minutos un tapadón tras un cabezazo en plena área chica. En el gol de Estevao pudo hacer algo más, pero no se le puede reprochar porque fue un mano a mano.

Iván Román (5.0): Por su sector salió el primer gol de Brasil. Sufrió con las jugadas colectivas del Scratch, aunque se destaca que tiene personalidad para jugar ante el poderoso equipo local.

Paulo Díaz (1.5): Nunca rindió por Chile, quizá jugó su último partido con la camiseta nacional. Mal en el tiempo y distancia. Que se quede en River Plate y le da la opción a otros jugadores.

Guillermo Maripán (4.0): No jugó un mal partido, pero tampoco fue importante. Se fue expulsado y se salvó por el VAR. Cumplió su proceso y posiblemente no venga nunca más.

Fabián Hormazábal (4.0): El defensor de la U tuvo muchos problemas por su zona, donde salieron dos goles de los brasileños.

Felipe Loyola (4.5): Se notó que estaba disminuido físicamente el volante de Independiente, quien sufrió con el poderío brasileño.

Vicente Pizarro (4.5): Manejó la pelota cuando pudo y tiró un centro que casi fue gol. Como a todos los pesó el partido.

Gabriel Suazo (4.0): El capitán de Chile se contagió con el bajo nivel de sus compañeros y no fue aporte en defensa ni en delantera.

Lucas Cepeda (4.5): Buscó cuando pudo y probó de larga distancia en una oportunidad, pero no fue factor.

Ben Brereton (4.5): Como siempre dio todo en la cancha, se sacrificó, las corrió todas. Falló un mano a mano en el primer tiempo, pero la jugada no contó porque estaba adelantado. Salió reemplazado a los 59′ por Gonzalo Tapia.

Alexander Aravena (4.0): Mal partido del delantero de Gremio, que no pudo nunca contra la defensa brasileña.

Los cambios de Chile

Gonzalo Tapia (4.5): Tuvo una opción por la derecha, pero no se decidió y la tiró a las manos de Alisson.

Rodrigo Echeverría: Jugó muy poco para ser analizado.

Lucas Assadi: Jugó muy poco para ser analizado.

Maximiliano Gutiérrez: Jugó muy poco para ser analizado