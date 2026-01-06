Es tendencia:
Una buena, dos malas en el tenis: Barrios gana mientras Jarry y Tabilo dicen adiós

Tomás Barrios logró un sólido triunfo en el Challenger de Canberra, torneo en el que Nicolás Jarry volvió a tropezar. En tanto, Alejandro Tabilo sufrió un duro revés y quedó eliminado en la primera ronda del ATP 250 de Hong Kong.

Por Sebastián Amar

El tenis chileno comenzó el 2026 con sensaciones encontradas. Mientras en Australia hubo luces y sombras para Tomás Barrios (108°) y Nicolás Jarry (133°), en Asia Alejandro Tabilo (81°) sufrió un duro revés que frenó su impulso inicial.

En el Challenger 125 de Canberra, Barrios fue quien dejó las mejores noticias. El chillanejo mostró solidez y carácter para imponerse al local Phillip Sekulic (519°) en dos sets por 6-4 y 6-4, confirmando un buen inicio de año y dejando señales positivas a lo que viene.

Distinta fue la historia de Nicolás Jarry. El “Príncipe” no logró afirmarse en la cancha en el mismo certamente y cayó en sets corridos ante el español Rafael Jódar (165°) 6-3 y 6-4, prolongando así un momento irregular desde el cierre de 2025, ya que no gana un partido desde Wimbledon.

Tabilo y un traspié que duele en Hong Kong

Alejandro Tabilo vivía días intensos en el ATP 250 de Hong Kong. El zurdo chileno había superado con esfuerzo la fase clasificatoria, mostrando un buen nivel para meterse en el cuadro principal del torneo.

Sin embargo, en su debut en el main draw, Tabilo no pudo repetir lo hecho en el qualy y terminó cayendo ante el estadounidense Michael Mmoh (285°) por 7-5 y 6-4, en un partido que casi duró dos horas.

Así, el balance inicial del tenis nacional mezcla ilusión y preocupación de cara al Australian Open, que comenzará el 18 de enero. Barrios aparece como una carta sólida en el circuito de Challenger, Jarry necesita reencontrarse con su mejor versión y Tabilo deberá enfocarse en el próximo desafío.

Recordar que Barrios y Jarry jugarán la qualy del primer Grand Slam del año, mientras que Tabilo y Garin están asegurados en el cuadro principal por estar en el top 100.

