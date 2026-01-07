Tomás Barrios (108° del ranking ATP) volvió a demostrar que cuando el partido se pone cuesta arriba, saca su mejor versión. El chileno protagonizó un verdadero partidazo en el Challenger de Canberra y le ganó al francés Ugo Blanchet (144°).

El chillanejo arrancó complicado ante el europeo tras perder el primer set en un tie break 6-7 (6). Sin embargo, Barrios, lejos de venirse abajo, ajustó su juego y comenzó a inclinar la balanza a punta de garra.

ver también Chile tiene nómina para la Copa Davis contra la Serbia de Djokovic: los elegidos por Massú

ver también Zverev termina con ataque de furia tras perder ante un rival que llevaba 7 meses sin jugar

En el segundo set, la raqueta nacional elevó su nivel, fue más agresivo y logró el quiebre justo para empatar el duelo, el cual terminó 6-3. El partido ya era una guerra de desgaste, con puntos largos y ambos jugadores dejando todo.

Cuando parecía que cualquier detalle podría cambiar el partido, el tercer set fue pura tensión. Barrios resistió momentos críticos, salvó múltiples opciones de quiebre y llevó todo a un nuevo tie break. Esta vez fue distinto, el chillanejo mostró personalidad y logró sacar el set 7-6 (4), finalizando así un partido que duró tres horas y 17 minutos.

Tomás Barrios deberá enfrentar al australiano James McCabe

Barrios se ilusiona y se eleva en el ranking

Con este triunfo, Barrios no solo celebró el paso a cuartos del Challenger de Canberra, sino que también el salto en el ranking del ATP. Aseguró ocho puntos y alcanza avanzar dos puestos, instalándose en el puesto 106 del ranking ATP.

Publicidad

Publicidad

Ahora, el desafío será aún mayor en cuartos de final. El chileno deberá enfrentar al local James McCabe (188°), en un duelo que promete ser intenso y donde el público apoyará al australiano sin duda.

Chile con esto se ilusiona lo que puede seguir haciendo Tomás Barrios. Su tenis sólido, cabeza fría y espíritu de lucha, promete escalar y poder lograr la conquista del Challenger de Canberra.