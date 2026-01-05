Gran sorpresa y emoción causó en las semanas recientes la confirmación de que Chile deberá enfrentar a Serbia por la ronda de Qualifiers de la Copa Davis, especialmente por la expectativa de que “Las Águilas Blancas” contaran con Novak Djokovic como su principal carta.

No obstante, este lunes se dieron a conocer las nóminas de jugadores de ambos países, y mientras Chile irá con un equipo estelar, Serbia viajará a nuestro país con un plantel más cercano a ser el “equipo B”.

Así es, porque mientras Nicolás Massú, capitán del equipo chileno, convocó a nombres como Cristian Garín (78°), Alejandro Tabilo (81°), una de las grandes dudas, y Nicolás Jarry (133°), entre otras raquetas, los europeos tienen a Hamad Međedović (80°) como el mejor ranqueado de la planilla, confirmándose así las bajas no solamente de Djokovic (4°), quien priorizó disputar el Australian Open, también de Miomir Kecmanović (51°) y Laslo Djere (95°).

¿Cuándo juegan Chile y Serbia por Copa Davis?

La serie entre Chile y Serbia se disputará el viernes 6 y sábado 7 de febrero en el Court Central del Estadio Nacional.

La venta de entradas está disponible a través del sistema PuntoTicket, con precios que van desde $20.000 diarios (Galería Andes) hasta $180.000 por un abono (Los dos días) Preferencial Pacífico. Conoce el detalle completo a continuación:

(Foto: PuntoTicket)

En caso de ganar, el combinado nacional avanzará a la segunda ronda clasificatoria, que se realizará en septiembre.

Nómina de Chile y Serbia para la llave de Copa Davis

Equipo Chile Equipo Serbia Cristian Garin (78°) Hamad Međedović (81°) Alejandro Tabilo (81°) Dušan Lajović (125°) Tomás Barrios (108°) Ognjen Milić (465°) Nicolás Jarry (133°) Matej Sabanov (172° en dobles) Matías Soto (390°, 148° en dobles) Ivan Sabanov (198° en dobles)

Cristian Garin lidera al equipo chileno que enfrenta en febrero a Serbia en el Estadio Nacional. (Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

