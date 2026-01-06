Esta semana sigue la acción de la NBA y dos nuevos encuentros serán transmitidos en los próximos días, con partidos de primer nivel.

Miami Heat y Minnesota Timberwolves serán los encargados de animar la jornada este martes. Los Timberwolves quieren rugir en Miami y sacarse la espina ante el Heat, luego de caer el fin de semana ante los Hawks.

Luego, el miércoles, será el turno de Dallas Mavericks vs. Sacramento Kings. Los Mavs también llegan con ánimos de revancha para enfrentar a un alicaído Kings, que arrastra una de las peores rachas de la NBA.

Agenda de partidos NBA: Fase regular

Este martes 6 y miércoles 7 de enero se disputarán dos nuevos encuentros del mejor basquetbol del mundo, por las pantallas de TNT SPORTS y HBO MAX.

Martes 6 de enero a las 22:00 horas:

Miami Heat vs. Minnesota Timberwolves – TNT Sports y HBO Max.

Miércoles 7 de enero a las 01:00 horas:

Dallas Mavericks vs. Sacramento Kings – TNT Sports y HBO Max.

La NBA llega a HBO Max y estará disponible durante las próximas 11 temporadas, robusteciendo la propuesta de deportes en vivo y contenido original, junto a su incomparable catálogo de películas, series, realities, documentales y animación con opciones para todos los miembros del hogar.