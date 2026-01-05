Los problemas de Colo Colo en los últimos meses no son solamente en el fútbol A través de un comunicado oficial, el Club Social y Deportivo Colo Colo informó las importantes sanciones económicas que deben enfrentar por lo sucedido en el torneo de básquetbol.

Los incidentes ocurrieron el pasado 10 de diciembre, durante la final de la Conferencia Centro del básquetbol albo ante CD Los Leones, encuentro que no se pudo finalizar por incidente en las gradas, invasión de cancha, lanzamiento de objetos, insultos y agresiones.

Colo Colo sufre millonaria multa por mal comportamiento de sus hinchas

Millonarias multas y fuerte impacto económico

Según detalló el Club Social, el Tribunal de Disciplina de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) aplicó una multa total de 2 millones y medio de pesos por dichos incidentes.

Sumadas a otras acciones que ocurrieron durante el año, el monto ascendió a $5.950.000, cifra que equivale a 1.190 cuotas sociales de adulto en la Región Metropolitana.

Entre las sanciones se encuentran multas por término anticipado de partidos, uso de extintores, lanzamiento de botellas, lienzos con consignas política e infraestructura dañada.

Publicidad

Publicidad

Esto golpea directamente al club, ya que prácticamente la totalidad de los ingresos por venta de entradas debe ser destinado a pago de multas.

ver también Colo Colo vs. Olimpia: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Serie Río de La Plata

Es más: incluso se detalla que se “agredió al relator” e “insultó a jugadores y cuerpo técnico rival”. Realmente demencial lo de un grupo de personas.

Finalmente Colo Colo advierte que quienes resulten identificados como responsables de los hechos serán denunciados ante el Tribunal de Ética y Disciplina, arriesgando sanciones internas y prohibición a ingreso a futuros eventos de distintas ramas.

Publicidad