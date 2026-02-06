Colo Colo logró abrochar dos refuerzos más en este mercado de fichajes con las contrataciones de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid. Para varios esto podría significar el cierre del plantel, ya que con ellos serían seis los jugadores nuevos que el Cacique trajo para este 2026.

Sin embargo, desde la misma dirigencia alba avisaron que no está cerrado el plantel. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, aseguró a los medios que “estamos próximos a citar un nuevo directorio para conversar esta situación. Mientras tengamos espacio y fechas, el plantel continuará abierto”.

En ese sentido, el puesto que el Cacique quiere reforzar está en delantera, específicamente de extremo. La idea es sumar gente por las bandas, sobre todo porque por ahora solo están Francisco Marchant y Leandro Hernández como únicas opciones para Fernando Ortiz.

El tipo de refuerzo que Colo Colo busca para cerrar el plantel

Por suerte para los hinchas, en el Monumental estarían por ir por un jugador consagrado para este último puesto a reforzar. De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, distintos sectores del directorio albo esperan ir por un fichaje de categoría.

Colo Colo quiere sumar un nombre de peso antes de cerrar el plantel en este mercado de fichajes. | Foto: Photosport.

Se espera además que tenga cierta trayectoria y que venga a ser una solución para inmediata para la falta de fuego que tiene el Popular en delantera.

Cabe recordar que Colo Colo en este mercado ha fichado a Matías Fernández Cordero (I. del Valle, ECU), Joaquín Sosa (Bologna, ITA), Javier Méndez (Peñarol, URU), Maximiliano Romero (O’Higgins), Lautaro Pastrán (Belgrano, ARG) y Álvaro Madrid (Everton).

El próximo partido del Cacique

Los albos volverá a la acción ante Everton este sábado 7 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026.