En el momento más difícil de Colo Colo durante su duelo como local ante Everton en el Estadio Monumental, el técnico albo Fernando Ortiz decidió apostar por uno de los últimos refuerzos para salir de su crisis: Álvaro Madrid.

El volante de 30 años ingresó en lugar de Tomás Alarcón, y necesito de poco más de media hora para afirmar la zona media del Cacique, empujando desde allí para conseguir la agónica victoria por 2-0, y así sumar sus primeros tres puntos del año.

Al finalizar el encuentro, Madrid no ocultó sus sentimientos y en conversación con TNT Sports, reconoció que si bien todavía siente afecto por Everton, el club de sus amores y que lo vio nacer, a partir de ahora pertenece a Colo Colo y los defenderá a muerte.

Álvaro Madrid no olvida a Everton tras debut en Colo Colo

“Reconozco que fue difícil enfrentar a un equipo que le tengo un cariño enorme y lo amo. Pero hoy me toca defender a este club, debo ser profesional así que contento con el debut y con sumar tres puntos. A los hinchas de Everton decirles que los llevo en el corazón, pero ahora me debo a Colo Colo“, reveló el porteño.

Sobre cómo fueron sus primeros días en la institución, Madrid sostuvo que “me recibieron súper bien. Conocía a varios de mis compañeros de hoy, por lo que contento. Es un nuevo e importante desafío para mí, me sentí cómodo porque me trataron bien los días que estuve“.

Aunque el volante reconoció que “en el camarín se sentía la presión entre los compañeros, se hablaba de que teníamos que levantar, necesitábamos un triunfo más en casa, porque acá no se nos pueden escapar los puntos. Fue un buen triunfo y necesitábamos un triunfo así”.

Para cerrar, Álvaro Madrid dejó en claro que a partir de ahora, sólo sirve ganar. “Ante La Calera los tres puntos se tienen que quedar, y de ahí para adelante“, finalizó el último refuerzo de Colo Colo.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

Por la tercera jornada en Liga de Primera, los albos recibirán en el Estadio Monumental a Unión La Calera, en duelo a disputarse este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas.

