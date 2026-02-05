¿Cómo encaja Álvaro Madrid en Colo Colo? Su ex DT responde: “Necesita…”

Colo Colo presentó a dos nuevos refuerzos, Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, en el mercado de fichajes. En el caso del excapitán de Everton, llega a reforzar el mediocampo ante las salidas de Vicente Pizarro y Esteban Pavez.

¿Cómo encaja, exactamente, en el Cacique? En su llegada, el mismo jugador se describió como “un volante al que le gusta el juego asociado, triangular, habilitar a los delanteros, dalre juego al equipo, debo llegar un poco más al gol. ¿Posición ideal? De volante central o mixto“.

Mauricio Larriera, uno de sus técnicos en Everton, habló con El Mercurio sobre sus habilidades. “Es por sobre todo un organizador del juego, tiene una técnica depurada y sus controles son casi perfectos. De los jugadores que he dirigido, debe ser el que tenía los mejores controles, capaz de sacar a dos rivales sin necesidad de gambetear“, analizó el DT.

“Lo considero un mixto, idealmente al lado de un jugador más posicional, un palo de carpa de pierna fuerte, como lo digo yo. Madrid es más box to box, porque filtra buenos pases“, sumó.

“Para que Álvaro Madrid alcance su mejor versión, necesita ser rodeado por jugadores que vayan al espacio, que le marquen el pase, porque con las posesiones largas todo bien, pero si no hay rupturas, ¿de qué sirve?”, sumó.

Habrá que ver si el volante puede debutar este sábado 7 contra Everton, su exequipo, en el Monumental. Hasta hace poco, Madrid estaba entrenando con los ruleteros para una nueva temporada antes del llamado exprés de Colo Colo para que se sumara al plantel.