El mercado de fichajes llegó a su fin en Chile y, con ello, varios futbolistas definieron su futuro y sus nuevos destinos. Sin embargo, otros vivieron un escenario muy distinto, como el exjugador de Everton, Belgrano y con pasos en la Selección Chilena, Alex Ibacache.

El jugador de 27 años quedó sin equipo en la Primera División tras el cierre del libro de pases. En conversación con AS, el lateral izquierdo se sinceró sobre su presente y cuáles son sus planes para lo que se viene.

“A principios de año volví a Córdoba y estuvimos con el tema de la rescisión de contrato. Nos demoramos, estuve muchos días allá negociando y al final quedé libre hace sólo una semana, cuando el mercado estaba casi cerrado y muchos planteles armados. Conversé con clubes, se veía que íbamos bien, pero no pasó nada”, comentó.

El presente de Alex Ibacache

En conversación con los medios, el jugador reveló que no pudo concretar su llegada a otro equipo. “Con los tres clubes fue por un tema económico. Tenían la posición cubierta, pero me decían que yo era una buena oportunidad de mercado. El año pasado terminé jugando y lo veían por ese lado”.

Sobre su presente, el jugador señaló: “Yo pensé que iba a encontrar un club, no me había puesto en este caso y ahora estoy resignado. Igual estoy entrenando y me mantengo bien por si se da alguna chance acá o afuera.

Agregando que podría jugar en Primera B. “Estoy dispuesto a jugar en la B si es quieren contar conmigo y soy del interés. No me cierro las puertas”.

En la misma línea, habla de su paso por Argentina. “En Belgrano jugué 37 partidos, clasificamos a Sudamericana y me fue bien, pero después llegó un DT que no me quería y justo se dio que en Everton se fue (Cristian) Riquelme a Colo Colo, así que regrese.

“Igual creo que si no hubiese llegado ese técnico a Belgrano, iba a seguir ahí, porque era titular. Llegué cuando el torneo había empezado y no solté más la camiseta, jugué todos los partidos”, explicó.

