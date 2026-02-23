Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Jugó en la Roja, se fue a Argentina y acaba de quedar libre: “Pensé que iba a encontrar un club”

El jugador se encuentra en búsqueda de nuevo club tras quedar libre. Sin embargo, las opciones se complican tras el cierre del mercado de fichajes.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El jugador acaba de quedar libre y se encuentra en búqueda de club.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTEl jugador acaba de quedar libre y se encuentra en búqueda de club.

El mercado de fichajes llegó a su fin en Chile y, con ello, varios futbolistas definieron su futuro y sus nuevos destinos. Sin embargo, otros vivieron un escenario muy distinto, como el exjugador de Everton, Belgrano y con pasos en la Selección Chilena, Alex Ibacache.

El jugador de 27 años quedó sin equipo en la Primera División tras el cierre del libro de pases. En conversación con AS, el lateral izquierdo se sinceró sobre su presente y cuáles son sus planes para lo que se viene.

A principios de año volví a Córdoba y estuvimos con el tema de la rescisión de contrato. Nos demoramos, estuve muchos días allá negociando y al final quedé libre hace sólo una semana, cuando el mercado estaba casi cerrado y muchos planteles armados. Conversé con clubes, se veía que íbamos bien, pero no pasó nada”, comentó.

El presente de Alex Ibacache

En conversación con los medios, el jugador reveló que no pudo concretar su llegada a otro equipo. “Con los tres clubes fue por un tema económico. Tenían la posición cubierta, pero me decían que yo era una buena oportunidad de mercado. El año pasado terminé jugando y lo veían por ese lado”.

Alex Ibacache busca club esta temporada/Photosport

Alex Ibacache busca club esta temporada/Photosport

Sobre su presente, el jugador señaló: “Yo pensé que iba a encontrar un club, no me había puesto en este caso y ahora estoy resignado. Igual estoy entrenando y me mantengo bien por si se da alguna chance acá o afuera.

Publicidad
¿El primer despedido? Los 102 días sin goles que tienen a DT jugándose el puesto en la Liga de Primera

ver también

¿El primer despedido? Los 102 días sin goles que tienen a DT jugándose el puesto en la Liga de Primera

Agregando que podría jugar en Primera B. “Estoy dispuesto a jugar en la B si es quieren contar conmigo y soy del interés. No me cierro las puertas”.

En la misma línea, habla de su paso por Argentina. “En Belgrano jugué 37 partidos, clasificamos a Sudamericana y me fue bien, pero después llegó un DT que no me quería y justo se dio que en Everton se fue (Cristian) Riquelme a Colo Colo, así que regrese.

“Igual creo que si no hubiese llegado ese técnico a Belgrano, iba a seguir ahí, porque era titular. Llegué cuando el torneo había empezado y no solté más la camiseta, jugué todos los partidos”, explicó.

Publicidad
Lee también
¿El primer despedido? DT peligra en Chile tras 102 días sin goles
Chile

¿El primer despedido? DT peligra en Chile tras 102 días sin goles

Regresó a Colo Colo a reemplazar a Pizarro y sale a préstamo otra vez
Colo Colo

Regresó a Colo Colo a reemplazar a Pizarro y sale a préstamo otra vez

Las emotivas palabras de Opazo tras su llegada a Everton
Mercado de fichajes 2026

Las emotivas palabras de Opazo tras su llegada a Everton

Caso Vinicius: Real Madrid pide perdón por acto racista
ChampionsLeague

Caso Vinicius: Real Madrid pide perdón por acto racista

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo