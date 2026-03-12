Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
U de Chile

En la U de Chile descartan a Sampaoli y ponen plazo para el nuevo entrenador: “Ojalá la próxima semana”

Aldo Marín, uno de los directores de Azul Azul, manifestó que ve muy improbable que Sampaoli tenga un remember con los azules.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Director de Azul Azul fijó fecha para elección del próximo DT
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTDirector de Azul Azul fijó fecha para elección del próximo DT

Universidad de Chile cesó a Francisco Meneghini como entrenador y ya trabaja en su reemplazante. Para eso, fijaron la próxima semana como plazo máximo para tener al nuevo estratega.

Así lo confesó el director de Azul Azul Aldo Marín, que en extenso diálogo con Radio Pauta manifestó la actualidad sobre el asunto que hoy inquieta a los hinchas bullangueros.

“En el minuto que terminamos con Paqui, Manuel (Mayo) comienza a trabajar en el listado de nuevos entrenadores. Hay muchos que quieren venir, se han acercado a través de ellos mismos o representantes”, dijo en primera instancia.

Agregó que “nosotros queremos que sea lo antes posible, ojalá la próxima semana, pero no podemos decir el lunes porque la presión para negociar es compleja”.

La U está en búsqueda de entrenador

La U está en búsqueda de entrenador

U de Chile está “apresurada” en la búsqueda de DT

Marín asumió que en U de Chile “estamos apresurados para que se siente luego en la banca el nuevo técnico”, considerando que el interino será Jhon Valladares.

Publicidad

Se le consultó por alguien del listado, y descartó la chance de Jorge Sampaoli por ser demasiado caro para el medio. “Si pongo a Sampaoli, aunque quizás llega y me como mis palabras, su presupuesto es distinto al que tenemos nosotros”, sentenció.

La IA elige: Este es el DT ideal para la U tras la salida de ‘Paqui’ Meneghini

ver también

La IA elige: Este es el DT ideal para la U tras la salida de ‘Paqui’ Meneghini

“Hay una abismante diferencia. No podemos gastar 5 o 10 millones y no tener después para pagar cuentas. Hay que ser responsable”, dijo Marín.

Finalmente dio el perfil que buscan. “Un técnico ganador, que sea ofensivo, que tenga buen manejo de camarín y haya ganado cosas en su carrera. Me preguntaban si necesitaba conocer el fútbol chileno, con Paqui nos fuimos por ahí y no fue suficiente”, cerró.

Publicidad
Lee también
Peric dice lo que debió hacer O'Higgins aunque suene anti fútbol
Copa Libertadores

Peric dice lo que debió hacer O'Higgins aunque suene anti fútbol

El club que Chiqui Cordero echa al agua por ser dueños y representantes a la vez
Chile

El club que Chiqui Cordero echa al agua por ser dueños y representantes a la vez

Colo Colo deja en duda aparición de uno de sus titulares ante Huachipato
Colo Colo

Colo Colo deja en duda aparición de uno de sus titulares ante Huachipato

Revelan dato crucial de última polémica de Sammis Reyes: "Sin que lo inviten"
Noticias

Revelan dato crucial de última polémica de Sammis Reyes: "Sin que lo inviten"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo