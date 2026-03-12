Universidad de Chile cesó a Francisco Meneghini como entrenador y ya trabaja en su reemplazante. Para eso, fijaron la próxima semana como plazo máximo para tener al nuevo estratega.

Así lo confesó el director de Azul Azul Aldo Marín, que en extenso diálogo con Radio Pauta manifestó la actualidad sobre el asunto que hoy inquieta a los hinchas bullangueros.

“En el minuto que terminamos con Paqui, Manuel (Mayo) comienza a trabajar en el listado de nuevos entrenadores. Hay muchos que quieren venir, se han acercado a través de ellos mismos o representantes”, dijo en primera instancia.

Agregó que “nosotros queremos que sea lo antes posible, ojalá la próxima semana, pero no podemos decir el lunes porque la presión para negociar es compleja”.

La U está en búsqueda de entrenador

U de Chile está “apresurada” en la búsqueda de DT

Marín asumió que en U de Chile “estamos apresurados para que se siente luego en la banca el nuevo técnico”, considerando que el interino será Jhon Valladares.

Se le consultó por alguien del listado, y descartó la chance de Jorge Sampaoli por ser demasiado caro para el medio. “Si pongo a Sampaoli, aunque quizás llega y me como mis palabras, su presupuesto es distinto al que tenemos nosotros”, sentenció.

“Hay una abismante diferencia. No podemos gastar 5 o 10 millones y no tener después para pagar cuentas. Hay que ser responsable”, dijo Marín.

Finalmente dio el perfil que buscan. “Un técnico ganador, que sea ofensivo, que tenga buen manejo de camarín y haya ganado cosas en su carrera. Me preguntaban si necesitaba conocer el fútbol chileno, con Paqui nos fuimos por ahí y no fue suficiente”, cerró.

