En Melipilla saldrán los últimos cupos para el 77° Campeonato Nacional

En la Medialuna Carlos Zavala de Chocalán, un total de 141 colleras buscarán los últimos cupos para el Champion de Chile. El recinto de Melipilla será la sede, desde este jueves 12 hasta el domingo 15 de marzo, del Rodeo Clasificatorio Zona Norte.

Tras los selectivos de la Zona Sur en Los Ángeles y Zona Centro en San Clemente, la acción se traslada a Melipilla, última estación de cara al Campeonato Nacional programado del 25 al 29 de marzo en la Medialuna Monumental “Gonzalo Vial Vial” de Rancagua. Hasta ahora, 88 colleras ya están clasificadas y solo restan las que logren su cupo en este último encuentro.

Entre los participantes destacan dos colleras de la Asociación Cuyo (Mendoza, Argentina). En cuanto a las asociaciones nacionales, Santiago Sur lidera la convocatoria con 13 colleras, mientras que los locales de Melipilla presentarán 9 en competencia.

El Criadero Palmas de Peñaflor llega como el defensor del título del Clasificatorio Norte, tras ganar el año pasado en los potros Barquero y Romancero, guiados en esa ocasión por Alfredo Moreno Echeverría y Luis Eduardo Cortés. Para esta versión, Juan Ignacio Meza será el encargado de reemplazar al “Negro” Cortés.



Transmisión

El Clasificatorio Zona Norte será transmitido íntegramente por streaming a través de Rodeo en Vivo en:

• Sitios Web: Rodeoenvivo.cl y Campoabierto.cl.

• Plataformas: YouTube de Rodeo en Vivo y Champion de Chile.

• Televisión: Canal Campo Abierto en GTD (105), Telefónica del Sur (105) y Mundo (745).

Programación Oficial del Clasificatorio Zona Norte

Jueves 12 de marzo (7:30 horas)

• Serie Criaderos.

• Series Caballos

• Yeguas

• Potros.



Viernes 13 de marzo (7:30 horas)

• Serie Mixta.

• Primera Serie Libre A

• Primera Serie Libre B.



Sábado 14 de marzo (7:30 horas)

• Segunda Serie Libre A.

• Serie Promocional Caballito de Palo

• Segunda Serie Libre B

• Tercera Libre A.



Domingo 15 de marzo (07:30 horas)

• Tercera Serie Libre B.

• Final del Movimiento a la Rienda.

• Serie de Campeones (Final).