Lejos de los flashes y de los dineros que manejan los clubes de Primera División y Primera B en el fútbol chileno, se encuentran los equipos de la Segunda División Profesional, una categoría que vive duros momentos tanto deportivos como económicos.

Ante este escenario, hay clubes que han buscado generar ingresos y apoyo de formas diferentes a las tradicionales. Un ejemplo es Deportes Rengo, institución que ha impulsado una importante campaña viral en redes sociales.

El elenco de la región de O’Higgins se ha hecho un lugar en redes como TikTok e Instagram con videos realizados junto a influencers e imágenes editadas, como la que ellos mismos publicaron con Alexis Sánchez vistiendo su camiseta en enero de este año y que vemos en portada. Sin embargo, en las últimas horas, la ANFP les dio un verdadero baldazo de agua fría.

Algunas de las campañas en rr.ss que ha hecho Deportes Rengo los últimos meses. (Foto: Captura.)

ANFP sanciona con duro castigo a Deportes Rengo

Así es, porque se conoció que el conjunto Oro y Cielo que días atrás habia ganado una demanda contra Colo Colo por el mismo motivo, finalmente perderá tres puntos por cada fecha que dispute en el campeonato mientras no pague la deuda que mantiene con Audax Italiano por los derechos formativos del delantero Massami Gutiérrez.

El fallo emitido por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina indica que se aplicará “el descuento de tres (3) puntos por cada semana de incumplimiento, a contar de la semana siguiente del comienzo del Campeonato de Segunda División, Temporada 2026″.

Esto luego de que el cuadro itálico acudiera en primera instancia al Tribunal para solicitar el pago de los derechos de formación por parte de Rengo, situación que fue ratificada por el organismo, que además determinó que el plazo para cumplir con ese pago vencía el 11 de noviembre de 2025.

Como la temporada de Segunda División finalizó el 30 de ese mismo mes y la deuda no fue saldada, el club fue sancionado inicialmente con la resta de seis puntos. Sin embargo, ahora comenzará a perder tres unidades por cada fecha si no regulariza su situación.

Ante este escenario, el sitio deportivo PrimerabChile adelantó que el equipo renguino apelará a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina. Sin embargo, si en esa instancia se ratifica la sanción contra el club, no se descarta que el equipo decida bajarse del campeonato de Segunda División esta temporada.

