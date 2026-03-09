Es tendencia:
Fútbol chileno

“Hace tres meses ellos nos dejaron…”: la revancha en Chile del único extranjero de Lota Schwager

Goleador de la Lamparita relata a RedGol los emotivos momentos tras el ascenso al fútbol profesional. Ya está en modo Segunda División.

Por Nelson Martinez

Notable momento vive el argentino de Lota.
Notable momento vive el argentino de Lota.

A sus 25 años, Lucas Quiroga puede decir que vive el mejor momento de su carrera comandando el histórico ascenso de Lota Schwager al fútbol profesional. Los mineros vencieron a Comunal Cabrero en la final de la Tercera A.

Tras la infartante definición a penales, el equipo de la Lamparita se cobró revancha de los playoffs del 2025, donde el mismo rival los había dejando fuera del ascenso. En diálogo con RedGol, el único extranjero de Lota relata la hazaña.

“Sabíamos que que la gente de Lota nos iba a sorprender y y nos sorprendió para para bien. Estaba lleno el estadio y creo que que durante el año en Segunda va a llevar el mismo marco, es una una locura la gente”, dice el artillero.

El goleador se empapa de la historia de Lota Schwager

Lucas Quiroga compartió con RedGol la felicidad del histórico ascenso de Lota Schwager tras casi 10 años en el amateurismo. El argentino ex Barnechea aún respira la euforia de la fiesta rumbo a Segunda División.

El fútbol es así es lindo y te da esta revancha. Hace tres meses nos estábamos yendo con una tristeza enorme del torneo por haber quedado fuera en penales contra ellos y ahora nos dio la misma instancia contra el mismo rival”, reflexiona.

Con la alegría de volver al profesionalismo, el trasandino que idolatra a Lionel Messi y Julián Álvarez dice que “desde que llegué, empecé a conocer bien la historia del club y la verdad que que me ha sorprendido la gente”.

“Lota es un club grandísimo que no que no merecía estar en en Tercera. Ahora a descansar unos días, que pase un poco toda la euforia y todo lo que hemos vivido, y prepararse para lo que va a ser Segunda. Tomar con responsabilidad el desafío que vamos a tener”, cerró.

