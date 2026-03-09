Damián Pizarro sorprendió a todos en su debut en Racing. El delantero pasó de no estar convocado a ser titular y asistir en el triunfo de la Academia contra Atlético Tucumán, con lo que sumó sus primeros elogios en Argentina.

El mismo DT del cuadro trasandino, Gustavo Costas, destacó su estreno. “Entró bien. Le falta todavía, tiene que dar más, mucho más, pero para ser su primer partido y hace tanto que no jugaba, hizo las cosas correctamente“, dijo.

Todo esto hacía parecer que el ex Colo Colo repetiría titularidad para el próximo partido. Con la suspensión de la fecha pasada, eso sería recién este martes 10 de marzo contra Sarmiento. Pero…

Desde TyC Sports indicaron que Damián Pizarro no sería titular en este duelo, y que Tomás Conechny entraría en lugar. O sea, roles invertidos, porque contra Tucumán fue Conechny quien entró por el chileno a los 59′.

Pese al buen debut: Damián Pizarro sale de la titularidad en Racing

Racing, que marcha 6° en el Grupo B del torneo argentino, choca contra Sarmiento este martes 10 de marzo a las 20:00 horas en el Estadio Eva Perón. Damián Pizarro no sería titular en este partido.

La situación sorprende a algunos hinchas tras el buen debut que tuvo el chileno, quien debió superar semanas de reacondicionamiento y rumores para ser titular en el conjunto de la Academia.