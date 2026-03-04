Damián Pizarro tuvo un paso por las inferiores de la U de Chile antes de recalar en Colo Colo y puede que de ahí se haya forjado esta relación. Y este mediocampista que pertenece al Romántico Viajero festejó a distancia el positivo debut del delantero chileno de 20 años en Argentina.

El ariete que llegó a Racing Club cedido por el Udinese de Italia tuvo su primer partido en la Liga Profesional. Fue como titular y su presencia sirvió para abrir la cuenta: dejó un taco brillante para habilitar al colombiano Duván Vergara, quien definió con una suerte de puntazo para vencer al golero Luis Ingolotti.

Por eso mismo, un buen amigo que tiene el espigado delantero celebró este paso que dio Pizarro en el vecino país. Se trata de Fernando Sanguinetti, un mediocampista que fue seleccionado Sub 20, la temporada pasada jugó en Provincial Osorno y en esta, milita cedido en Unión San Felipe.

Así festejó Damián Pizarro junto a Duván Vergara. (Foto: Racing Club).

“Perseverancia”, rezaba parte del mensaje que Sanguinetti le dedicó al centrodelantero que el 23 de mayo cumplirá 21 años. El volante azul sabe de eso, pues quedó fuera de la nómina para el Mundial Sub 20 después de haber participado de casi todo el proceso, incluido el Sudamericano.

Fernando Sanguinetti, el volante de U de Chile que sonríe por Damián Pizarro

Las palabras del jugador surgido de la U de Chile para su amigo Damián Pizarro reflejaron su felicidad. Sobre todo por las duras críticas que afrontó el atacante tras su llegada a Racing Club. Pero al fin pudo mostrar parte de su calidad futbolística, que fue bien valorada por Gustavo Costas.

“Feliz por ti, mi hermano”, sentenció Sanguinetti en su mensaje, que acompañó con una foto que sacó antes de que Pizarro dejara ese pase-gol. Eso sí, el ariete de la Academia fue reemplazado en los 57 minutos, cuando le dejó su lugar a Conechny. Pero su rendimiento fue aprobado y seguramente celebrado a la distancia.

Fernando Sanguinetti reforzó a Unión San Felipoe en 2026. (Captura Instagram).

Por lo pronto, Sanguinetti intenta abrirse paso en la consideración de Luis Landeros en el Uní-Uní, donde jugó dos partidos en la Copa Chile. Pero todavía no debuta en la Primera B, algo que podría ocurrir en la fecha 3. Este viernes 6 de marzo, el cuadro aconcagüino recibirá a Deportes Antofagasta a las 18 horas.

