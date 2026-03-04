Damián Pizarro tuvo un gran debut con la camiseta de Racing en el fútbol argentino. El chileno fue protagonista en el triunfo por 3-0 sobre Atlético Tucumán, siendo titular e incluso asistiendo de taco para la apertura del marcador.

Luego de muchas dudas por su arribo al club, al otro lado de la cordillera aprobaron de buena manera estos primeros minutos del ex Colo Colo con la camiseta de la Academia.

Diferentes medios trasandinos valoraron lo ofrecido por el delantero, destacando que si bien todavía está falto de ritmo, mostró cosas que más interesantes en el equipo de Gustavo Costas.

ver también La prensa argentina aplaude el debut de Damián Pizarro en Racing: “Jugó muy bien”

Medios argentinos aprueban debut de Damián Pizarro en Racing

El Diario Olé le puso al chileno una nota de 6.5, afirmando que “tuvo un buen debut. Con el revés del pie derecho le dio una gran asistencia a Vergara en el 1-0. Mostró movimientos interesantes de espalda”.

Por su parte el medio partidario Racing de Alma lo calificó con un 7: “Jugó muy bien de espaldas, generó un par de faltas y la aguantó bien. Gran pase de primera a Vergara para asistirlo en el 1-0”.

Damián Pizarro se mandó una brillante asistencia en su debut con la Academia. | Foto: Racing.

Publicidad

Publicidad

“Una buena presentación del chileno en su debut absoluto con la camiseta de la Academia. Está claro que todavía le falta ritmo, pero dejó buenas sensaciones”, agregaron.

Tweet placeholder

Para cerrar el sitio El Primer Grande lo evaluó con un 6, señalando que “el delantero chileno debutó y aportó ese taco para asistir a Vergara en el 1-0. Tuvo su oportunidad en el complemento pero pateó al medio”.

Publicidad

Publicidad

El próximo partido del Racing de Damián Pizarro

La Academia volverá a la acción ante Sarmiento el martes 10 de marzo a partir de las 22:00 horas en el Estadio Eva Perón de Junín. Este duelo será válido por la fecha 10 del Apertura de Argentina.

ver también Damián Pizarro convence a Gustavo Costas en su debut en Racing: “Le pedí que…”

En síntesis