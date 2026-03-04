Es tendencia:
Polémica

Revelan pésima postura de Pinilla en medio de su quiebra: “Le gané una demanda a la U, no tienes nada…”

Jorge Orellana, ex gerente de Bar Constitución, detalló que el padre del ex jugador fue clave en el fallido negocio que terminó en la quiebra del bicampeón de América.

Por Patricio Echagüe

Pinilla tuvo que rematar sus bienes para pagar parte de su millonaria deuda.
Mauricio Pinilla está en el ojo del huracán por una deuda que lo llevó a la quiebra. Hablamos de  $1.670 millones que tuvieron su origen por un pésimo negocio del Bar Constitución, donde el ex jugador se gastó prácticamente lo que no tenía.

Esto fue revelado por Jorge Orellana, ex gerente del local nocturno, quien en charla con el matinal Mucho Gusto apuntó a la figura de Ricardo Pinilla, padre del bicampeón de América con la selección chilena.

Orellana aseguró que uno de los puntos más tensos en toda su administración del local fue su relación Pinilla padre. Este asumió un rol importante en el bar cuando el ahora comentarista se desmarcó del negocio.

Apuntan contra el padre de Mauricio Pinilla por negocio fallido

Él se desmarcó del local y dijo ‘velo todo con mi papá’. Y ahí se fue todo al carajo (…) Yo postergaba mi sueldo para poder pagarle a los empleados”, aseguró Orellana.

De acuerdo a su versión, todo se complicó porque no había caja chica y que los pagos con Transbank se depositaban directamente en la cuenta de la empresa. ¿Y el efectivo? Pues debía ser ingresado obligatoriamente.

El padre de Mauricio Pinilla sacó al baile la demanda su hijo contra la U en medio de su quiebra. | Foto: Photosport.

Esto gatilló otro problema, ya que Orellana asegura que avisó que no iba a devolver ese dinero en efectivo, ya que lo usaría para pagar algunos compromisos. A raíz de esto el padre de Mauricio Pinilla reaccionó con mucha molestia.

Se ofuscó mucho. Me dijo ‘mira cabrón, le gané una demanda a la U. Así que tú erís un poto pelado acá, amigo. No tenís nada que hacer contra mí’”, concluyó el ex gerente del local.

En síntesis

  • Mauricio Pinilla enfrenta una quiebra por una deuda de $1.670 millones del Bar Constitución
  • El exgerente Jorge Orellana acusó que la administración colapsó bajo el mando de Ricardo Pinilla.
  • Los pagos de Transbank se depositaban en la cuenta de la empresa según denunció Orellana.
