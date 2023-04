Damián Pizarro no tuvo el mejor de sus partidos en la victoria de Colo Colo ante Monagas, pero se ha ganado un puesto en la oncena titular de Gustavo Quinteros. El atacante de 18 años llegó al Monumental desde la Universidad de Chile, donde "lo sacaron por unos temas que tuvo". ¡Revisa los detalles!

Damián Pizarro salió con una cara triste. Corrían 88' y Gustavo Quinteros decidió sacar al joven atacante de Colo Colo. En su lugar, el DT argentino-boliviano mandó a la cancha a Leandro Benegas. Y pese a que el Cacique logró una victoria ante Monagas, por la segunda jornada del Grupo F de la Copa Libertadores, el "9" de los albos no terminó contento.

Quizá porque en su interior sabe que tuvo suficientes oportunidades como para anotar su segundo gol oficial con la camiseta alba, pues ya le anotó a Cobresal en El Salvador cuando su equipo cayó inapelablemente ante los albinaranjas en la 9° fecha del Campeonato Nacional 2023.

En dos minutos dispuso de dos ocasiones: una la bloqueó el golero panameño Orlando Mosquera en los 54'. Y en los 56', Pizarro mandó un zurdazo a la parte exterior del poste derecho del cuadro venezolano. En los 64', otra vez el "9" perdió su duelo ante el guardameta centroamericano. Y en los 78', dejó claro que estaba empecinado con anotar, pues sacó un tiro rasante de media distancia que se fue muy anchov cuando parecían haber mejores alternativas para resolver la jugada.

El pasado de Damián Pizarro en Universidad de Chile

Pese a ese partido, Damián Pizarro ha mostrado condiciones desde que se estrenó en Colo Colo. Suma un gol en tres partidos por el Campeonato Nacional 2023 y cero tantos en dos encuentros disputados por el Grupo F de la Copa Libertadores. Un potente tranco ha sido la principal virtud del atacante que el 28 de marzo cumplió 18 años en sus primeros pasos como futbolista profesional.

Eso sí, parte del proceso formativo de este promisorio ariete lo hizo en el archirrival del Cacique, la Universidad de Chile. Parte de esa historia la contó Eduardo Rubio, hoy director técnico del equipo de proyección de los blancos.

"El Dami llega por una situación que en la U lo sacan por un tema que tuvo ahí. Obviamente cuando llegó tuvo temas al principio", afirmó el DT del plantel Sub 21 de los colocolinos en una conversación que tuvo con DSports Chile. Ahí repasó que el promisorio atacante llegó a la Sub 15 del semillero albo.

Rubio añadió que "con el jefe técnico que había le vimos el potencial que tenía Damián y el trabajo que se tenía que hacer para que él llegara de la mejor manera posible al primer equipo", algo que ocurrió antes de lo pensado, pues tiene edad para jugar en el fútbol joven al menos durante otros tres años.

Eduardo Rubio: "Damián Pizarro es ganador y quiere ser el mejor del mundo"

Eso sí, el entrenador que también fue delantero de Colo Colo no se quedó con esas palabras y contó parte del proceso que Damián Pizarro ha vivido en Pedrero. "Se fue a vivir a Casa Alba por lo mismo, para que esté enfocado, a que esté metido en lo que tiene que hacer para triunfar. El puso de su parte. No es fácil llegar ahí estando en Santiago, dejar a la familia y encerrarse por un sueño. Es porque está enfocado y mentalizado en lo que debe hacer para triunfar", marcó el Edu.

"Y sabe que debe dejar de lado muchas cosas para lograr el objetivo. Esto es full trabajo. El mensaje de todas las personas que lo han rodeado han sido los mismos: todas las áreas tienen sus objetivos con él. Sabe qué tiene que comer, tomar, qué hacer, descansar, todo su trabajo físico, táctico y técnico aparte. El chico tiene una cualidad, es ganador y quiere ser el mejor del mundo", apuntó también Eduardo Rubio sobre un voraz ariete que pretende comerse el mundo.

¿Hubo más? Por cierto que sí. "Tiene deseos de jugar. Si te cuento la cantidad de partidos que lleva jugados entre la proyección, amistosos y primer equipo con las ganas que tuvo siempre. Se enojaba cuando lo sacábamos. Es un chico que tiene un perfil claro, sabe dónde quiere ir y se rodea de gente que sabe que lo va a ayudar. Nosotros como club hemos tenido la cualidad de darle un mensaje unificado para que él sepa qué debe hacer para triunfar", sentenció Eduardo Rubio respecto de una promesa colocolina que genera mucha ilusión. ¿Cumplirá sus anhelos? El tiempo dirá...